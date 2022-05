Ergebnis, Wahllokal, Informationen: Die Landtagswahl 2022 im Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen -

Der Kreis Euskirchen ist zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 in drei Wahlkreise unterteilt – Wahlkreis 8, Wahlkreis 12 und Wahlkreis 27.

Wie kann ich im Kreis Euskirchen wählen?

Sie dürfen wählen, wenn Sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher sind und mindestens seit dem 29. April in Nordrhein-Westfalen wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten.

Per Post erhalten Sie eine Wahlbenachrichtigung und Briefwahlunterlagen, um an der Wahl teilnehmen zu können. Sie können per Briefwahl zuhause, Briefwahl im Briefwahllokal oder am Wahltag in ihrem Wahllokal abstimmen. Briefwahl können Sie bis Freitag, 13. Mai 2022, um 18 Uhr beantragen.

Auch wenn Sie keine Unterlagen erhalten sollten, können Sie in jedem Fall an der Wahl teilnehmen, wenn sie die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.

Die Briefwahl direkt im Wahlbüro ist eine Sonderform der Briefwahl. An bestimmten Orten kann in den Wochen vor der Wahl die Beantragung der Briefwahl und/oder die Abgabe der Briefwahlstimme in Person erfolgen.

Detaillierte Informationen zu Wahlen veröffentlicht der Kreis Euskirchen hier.

Welche Stimmen habe ich und wie zählen sie?

Sie haben zwei Stimmen für die Landtagswahl, die Erststimme und die Zweitstimme.

Mit der Erststimme wählen sie eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten. Wer die meisten Erststimmen erhält, wird den Wahlkreis im Landtag vertreten.

Die Zweitstimme entscheidet, welche Kandidatinnen und Kandidaten von den Landeslisten der Parteien zusätzlich in den Landtag einziehen. Die Zahl der Abgeordneten, die über die Landesliste in den Landtag kommen, richtet sich nach den landesweit erhaltenen Zweitstimmen.

Die Erststimmen entscheiden über 128 Landtagsmitglieder, die Zweitstimmen über mindestens 53 weitere. Durch sogenannte Überhangs- und Ausgleichsmandate kann die Zahl der per Liste gewählten Abgeordneten auch höher ausfallen. Der 2017 gewählte Landtag hat 199 Mitglieder (18 Überhangs- und Ausgleichmandate).

Der Landtag wählt dann den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin.

Wie setzen sich die Wahlkreise zusammen?

Zum Wahlkreis 8 – Euskirchen I gehören die Gemeinden Bad Münstereifel, Blankenheim, Kall, Euskirchen, Mechernich, Nettersheim und Zülpich. Im Wahlkreis 8 gibt es laut Kreisverwaltung 118.107 Wahlberechtigte, davon sind 5976 Erstwähler.

Zum Wahlkreis 12 – Düren II – Euskirchen II gehören die Gemeinden Hellenthal, Dahlem und Schleiden sowie aus dem Kreis Düren die Gemeinden Düren, Heimbach, Hürtgenwald, Kreuzau und Nideggen. Im Wahlkreis 12 gibt es laut Kreisverwaltung Düren 115.763 Wahlberechtigte, davon kommen 19.813 Wahlberechtigte aus dem Kreis Euskirchen, davon sind 1134 Erstwähler.

Zum Wahlkreis 27 – Rhein-Sieg-Kreis III – Kreis Euskirchen III gehört die Gemeinde Weilerswist aus dem Kreis Euskirchen sowie die Gemeinden Alfter, Bornheim, Rheinbach, Swistal aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Im Wahlkreis 27 gibt es laut Kreisverwaltung 13.859 Wahlberechtigte aus dem Kreis Euskirchen, davon sind 759 Erstwähler.

Weitere Infos zur NRW-Landtagswahl 2022 in Ihrer Gemeinde finden Sie unter diesen Links

Wen kann ich im Kreis Euskirchen direkt wählen?

Im Wahlkreis 8 – Euskirchen I treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Klaus Voussem (CDU), Thilo Waasem (SPD), Dr. Thomas Keßeler (Grüne), Frederik Schorn (FDP), Frank Poll (AfD), Thomas Bell (Die Linke) und Marco Limberg (Volt).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Klaus Voussem (CDU) gewonnen.

Im Wahlkreis 12 – Düren II – Euskirchen II treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Dr. Ralf Nolten (CDU), Maximilian Dichant (SPD), Isabel Elsner (Grüne), Jan Grisekewitz (FDP) Klaus Esser (AfD), Kal Wallbaum (Die Linke), Ralf Schmitz (Die Basis) und Peter Helmer (Unabhängige).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Dr. Ralf Nolten (CDU) gewonnen.

Im Wahlkreis 27 – Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Oliver Krauß (CDU), Anna Peters (SPD), Dr. Arnd Kuhn (Grüne), Jörn Freynick (FDP), Armin Heintze (AfD), Iris Lafazanis (Die Linke), Nathalie Sandra Sanchez Friedrich (Die Basis) und Nastassja Rose-Hallgrimson (Team Todenhöfer).

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten.

Welche Partei kann ich im Kreis Euskirchen wählen?

Mit der Zweistimme wählen sie eine Partei und bestimmen damit deren Bedeutung im Landtag. Die abschließende Liste der Parteien, die an der Landtagswahl teilnehmen dürfen, liegt seit März 2022 vor.

Wie hat der Kreis Euskirchen bei NRW-Landtagswahl 2022 gewählt?

Hier finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse für den Kreis Euskirchen.