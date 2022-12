Euskirchen-Großbüllesheim – Am Dienstag (21. Januar 2020) haben Diebe in Euskirchen Kosmetikartikel unterschlagen.

Der Sattelschlepper sollte die Ware von Euskirchen nach Burgwedel zu einem Zentrallager transportieren. Die Ware wurde in Euskirchen von einem Lkw mit gestohlen gemeldetem tschechischen Kennzeichen abgeholt, kam jedoch nie in Burgwedel bei der Drogeriekette an.

Die Polizei schätzt den Schaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. (red)