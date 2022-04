Fußball: Ab Platz sechs beginnt in der Kreisliga A Euskirchen der Abstiegskampf

Kreis Euskirchen -

Kreisliga A: Verschoben hat sich für den Spitzenreiter SV Bessenich der vorzeitige Aufstieg in die Bezirksliga, da der Fußballkreis Euskirchen am letzten Wochenende wegen des Wetters alle Kreisligaspiele abgesagt hatte. Die Spiele werden am Wochenende 23./24. April nachgeholt. Der Mannschaft von Trainer Artur Mezler reicht beim Auswärtsspiel in Golbach nach wie vor ein Unentschieden.