Fußball-Bezirksliga: Komfortable Ausgangslage für den SV Sötenich

Kall-Sötenich -

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Chlodwig Zülpich und dem SV Sötenich liegt erst zweieinhalb Monate zurück und endete 2:2. Obwohl die Schützlinge von Jörg Schulz und Thorsten Lewin anschließend deutlich mehr Punkte geholt haben als das Team von Christian Hammes, hat sich paradoxerweise nur die Situation der Grün-Weißen verbessert.

Während den Römerstädtern – trotz des jüngsten Dreiers beim zuvor seit über einem halben Jahr ungeschlagenen Tabellenführer Lich-Steinstraß – kein Angriff auf die Spitzenposition mehr gelang, ist der lange auf einem direkten Abstiegsplatz rangierende SVS auf dem besten Weg, den Klassenerhalt zu schaffen.

Selbst wenn man den vor dem 33. Spieltag drei Zähler stärkeren Hambacher SV nicht mehr einholen sollte, besitzen die Sötenicher als Viertletzter gute Chancen. Denn der Punktekoeffizient des Vertreters aus dem Raum Euskirchen ist mit 0,97 momentan höher als der des Heiligenhauser SV (0,87) aus der Staffel 1, und nur einer der beiden Klubs muss am Ende runter in die Kreisliga A.

Gegner auf Augenhöhe

„Unsere Ausgangslage ist sehr schön, und diesen Vorteil wollen wir jetzt nutzen, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen“, bekräftigt Hammes, der mit seiner Elf noch vor wenigen Wochen in einer deutlich unangenehmeren Situation gesteckt hat. „Ich habe immer gesagt, dass die Gegner auf Augenhöhe erst am Saisonende kommen. Dass wir nun verhältnismäßig gut dastehen, konnte man sicherlich nicht erwarten, aber wir haben es uns erhofft“, erklärt der Coach.

Ausgerechnet vor dem Vergleich mit dem Dritten des Klassenspiegels, mit dem sich Hammes vom Leistungsvermögen her ausdrücklich nicht auf eine Stufe stellen möchte, wird die zuletzt maßgeblich am Aufwärtstrend beteiligte Angriffsreihe gesprengt. „Wozu wir mit einer funktionierenden Offensive in der Lage sind, haben die letzten Partien gezeigt.“

„Leider wird Stürmer Yannik Moitzheim wegen einer Schulterverletzung ausfallen, aber die Seuche begleitet uns ja schon die gesamte Saison“, bedauert Hammes, der zudem auf Mittelfeldstratege Pascal Feyerabend (10. Gelbe Karte) verzichten muss.

Im Tor hat der Übungsleiter dagegen die Qual der Wahl – entweder die etatmäßige Nummer zwei, Lars Kreuser, zuletzt dienstlich verhindert, oder die Last-Minute-Verpflichtung Pierre Fromm wird den gesperrten Lukas Floß zwischen den Pfosten ersetzen.