Handball im Kreis Euskirchen: Bad Münstereifel siegt, HSG Euskirchen verliert

Kreis Euskirchen -

TVE Bad Münstereifel – TV Jahn Köln-Wahn II 32:25 (14:12). Der TVE Bad Münstereifel hat auch sein drittes Heimspiel in der noch jungen Saison gewonnen. Gegen das Schlusslicht aus Köln kamen die Kurstädter nur schwer in das Spiel und lagen folglich nach dem ersten Spielviertel knapp zurück. Dann aber fing sich der Aufsteiger und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Köln-Wahn kam nur noch selten zur Entfaltung und musste sich einem immer stärker werdenden Gegner am Ende verdient geschlagen geben.



„Spätestens nach dem Seitenwechsel war das unser Spiel und wir haben guten Handball gezeigt“, sagt ein zufriedener Martin Jonas. Der TVE-Trainer sah trotz des klaren Sieges noch einige Baustellen im Münstereifeler Spiel. „In der Abwehr agieren wir immer noch recht unclever und laden so den Gegner zu einfachen Toren ein.“ Das Angriffsspiel gefiel ihm hingegen dieses Mal teilweise richtig gut. „Wir haben endlich mal unsere Angriffe bis zum Ende durchgespielt, allerdings müssen wir weiter an der Trefferquote arbeiten“, sieht Martin Jonas auch hier noch Handlungsbedarf für die kommenden Wochen. Positiv stimmt den TVE-Übungsleiter die ausgeglichene Punktebilanz von jetzt 6:6 Zählern, das Extralob geht aus seiner Sicht diesmal an die Fans, die seine Mannschaft zu einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause angetrieben hat.



TVE Bad Münstereifel: Sven Maaßen, Nic Maaßen, Argjent Smakolli, Scheiff (2), Reimbold (1), Stadie, Bölkow (4), Michel Fuchs (2), Laurent Smakolli (1), Nils Fuchs (9/1), Kühl (3/1), Schenk (2), Kreutzer (8/1).



HSG Geislar-Oberkassel – HSG Euskirchen 24:17 (10:8). Die dritte Niederlage im fünften Spiel kassierte die HSG Euskirchen. Trotz guter Defensivarbeit gab es bei der HSG Geislar-Oberkassel am Ende keine Punkte zu gewinnen. Euskirchen wehrte sich nach Kräften bis in die zweite Hälfte hinein, musste dann aber anerkennen, dass die Gastgeber an diesem Tag einen Deut besser waren. „Es war ein enges Spiel, in dem wir in den wichtigen Momenten kein Wurfglück hatten“, sagt HSG-Trainer Stefan Tuitje, der die Niederlage am Ende als zu hoch einstuft. „Ich bin mit der Defensivleistung meiner Jungs einverstanden“, so der HSG-Trainer, der aber Defizite im Offensivspiel ausgemacht hat.



HSG Euskirchen: Wilden, Maheswaran, Müller (2), Kalenborn (2), Günther, Bünder (2), Berbuir, Gast (4), Schwarzbach, Schmitz (4), Schramm, Henzel (3/1).