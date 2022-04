Handball-Verbandsliga Männer: TV Palmersheim in Frechen gefordert

Euskirchen-Palmersheim -

Das Nachholspiel am Sonntag (15.45 Uhr, Sporthalle Herbertskaul) beim HSV Frechen ist für den TV Palmersheim das letzte Auswärtsspiel der Saison. Und es ist kein Unwichtiges. Drei Spieltage vor Schluss geht Palmersheim als Tabellenzweiter in dieses Spiel, hat diesen Platz aber nur aufgrund des besseren Torverhältnisses. Der zweite Platz, der am Ende zum Aufstieg in die Oberliga berechtigt, soll mit einem Sieg untermauert werden.