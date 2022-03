Jugendfußball: JSG Erft fast mit perfekter Ausbeute

Euskirchen-Kurchenheim -

Fast wäre es die volle Ausbeute von neun Punkten für die Fußballer der A- bis C-Junioren der JSG Erft 01 geworden. Das es nicht klappte lag am späten 1:1 Ausgleich, den die A-Junioren von Trainer Senaid Begic und Malte Schlösser bei der Spielvereinigung Flittard kassierten.



Erft 01 war durch Timo Klünter nach gut einer halben Stunde in Führung gegangen. Trotz nummerischer Überzahl ab der 65. Minute, ein Heimakteur sah die Rote Karte, reichte es nur zum Punkt beim Tabellenvorletzten, der per Elfmetertor zum Ausgleich in der 90. Minute kam.

Sieg eine Genugtuung für den Trainer

Besser machten es die B-Junioren am Ende einer schwierigen Woche. Gegen Grün-Weiß Brauweiler siegte das willensstärkere Team mit 4:1 (2:1) und sprang wieder auf Platz drei der Tabelle. Diesen hatte die JSG am Anfang der Woche aufgrund eines erfolgreichen Einspruchs gegen die Spielwertung, vorgenommen durch Borussia Lindenthal-Hohenlind II, verloren.



Der vermeintliche 2:1 Erfolg von vor zwei Wochen wurde, aufgrund des Einsatzes von zwei Spielern, die bereits am gleichen Tag ein Freundschaftsspiel bei den C-Junioren bestritten hatten, in eine 0:2 Niederlage umgewandelt. Die richtige Reaktion zeigte die Mannschaft nun auf den Platz.



Alex Sartison traf aus dem Spiel heraus und vom Elfmeterpunkt (8. und 37.). Der unangenehm zu spielende Gegner verkürzte nach 38. Minuten auf 2:1.



Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Geduldsspiel mit dem besseren Ende für die JSG. Jan Luca Lenz stellte den alten Abstand her, ehe Laith Ibdah vom Strafstoßpunkt aus den Endstand besorgte (53. und 73.). Jehon Vatovci wird den B-Junioren länger fehlen, denn er zog sich in der Partie bei Viktoria Köln einen Handbruch zu und fällt vier bis sechs Wochen aus.



In der Mittelrheinliga der C-Junioren kommt die U15 der JSG so langsam in Fahrt. Nach dem schwer umkämpften 1:0 Erfolg beim VfL Vichttal klettert die Mannschaft auf Platz zwei der Tabelle. Siegtorschütze war Aaron Mertens in der 26. Spielminute.



„Insgesamt geht der Sieg in Ordnung. Es war aber ein Arbeitserfolg“, sagte Trainer Marcel Schmitz. Seinem Team fehle weiterhin der Rhythmus. Zudem steht dem Coach zufolge selten die beste Elf zur Verfügung. „Wir haben die Partie souverän zu Ende gespielt. Das macht mich stolz“, so der Coach.