Kreisliga A Euskirchen: Marmagen-Nettersheim und Schönau gewinnen Nachholspiele

Kreisliga A: In einem Nachholspiel hat die SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim am Mittwochabend die Gäste aus Stotzheim mit 3:1 (1:0) geschlagen. Rico Zimmermann (29.) und Sebastian Findeisen (49.) brachten die Gastgeber in Front. Stotzheims Tom Bauer verkürzte kurz vor Schluss auf 1:2 (89.). Sportfreundes Thorsten Bender setzte in der Nachspielzeit den 3:1-Schlusspunkt. Sportfreunde-Trainer Ralf Leyendecker war froh: „Ein absolut verdienter Sieg. In einer niveauarmen Partie konnten wir wichtige Punkte im Abstiegskampf zu Hause behalten.“ Am Samstag bestreitet Marmagen-Nettersheim um 18 Uhr gegen den VfB Blessem bereits die nächste Partie. Leyendecker: „Wir müssen nachlegen, um uns etwas Luft zum Tabellenkeller zu verschaffen.“