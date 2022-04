Motocross im Billiger Wald: An zwei Tagen knattern die Maschinen

Euskirchen -

Die Spannung bei den Verantwortlichen des MSC Euskirchen-Euenheim steigt: Zum ersten Mal unter dem neuen Vorstand findet an diesem Wochenende die beliebte Motocross-Veranstaltung auf der Strecke am Billiger Wald statt. Und dann dauert sie direkt zwei Tage – zum zweiten Mal in der Geschichte des Vereins, der das Rennen zum 59. Mal durchführt.