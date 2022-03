Spitzenspiel in der Kreisliga B1: Auch das direkte Duell verliert keiner

Einen 1:2-Halbzeitrückstand wandelte Ländchen-Sieberath gegen Flamersheim-Kirchheim noch in einen 6:2-Heimsieg um. Der TSV Schönau holte nach einem 3:2 gegen Wißkirchen den zweiten Heimsieg in dieser Woche. Stotzheim stoppte mit einem souveränen 3:1 (1:0)-Erfolg beim BC Bliesheim am Abend die Negativserie. „Der Sieg hätte höher ausfallen können“, so Trainer Karsten Schreiner. (küp)