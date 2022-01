Sportlerwahl 2021: Markus Mey: Er läuft und läuft und läuft

Bei Markus Mey lief es – auch wenn der Leichtathlet 2021 sehr viele Kilometer mit dem Auto zurückgelegt hat. Im September und Oktober nahm der 50-jährige Morsbacher an Wettkämpfen in Tirol, Garmisch-Partenkirchen, Kassel, Hamburg und München teil. Und das sehr erfolgreich.

Mehrere vordere Platzierungen

Bei der Berglauf-Weltmeisterschaft holte Mey in der Altersklasse M 50 die Silbermedaille. Auch über 5000 Meter auf der Bahn reichte es für Platz zwei. Bei den deutschen Berglaufmeisterschaften gewann Mey, der in den vergangenen Jahren zum Seriensieger des Eifelcups avancierte, seine Altersklasse. Genau wie bei der deutschen Marathon-Meisterschaft in München und dem Halbmarathon in Hamburg.

Beim Heimspiel Rursee-Marathon war Mey auch nicht zu schlagen. Und dann war da noch die deutsche Meisterschaft in Uelzen. Wieder saß Mey zunächst einige Zeit im Auto, um dann ein ziemlich starkes Rennen abzuliefern. Nach zehn Kilometern auf dem Asphalt kam Mey als Zweitplatzierter ins Ziel – der krönende Abschluss eines ziemlich erfolgreichen Jahres.