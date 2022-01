Sportlerwahl 2021: Unbekümmert und extrem torgefährlich

Sie ist durch ihre Unbekümmertheit und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor ein Garant für den Erfolg. Mit 19 Toren in nur neun Spielen ist sie die Torjägerin schlechthin im Frauenteam des TB-SV Füssenich-Geich, welches im Sommer neu gegründet und sofort an die Tabellenspitze der Kreisliga A Rhein-Erft gestürmt ist. Die Rede ist von Fijola Misini aus Zülpich.

Mit acht Jahren mit dem Fußball begonnen

Die 19-Jährige, die bereits mit acht Jahren mit dem Fußballspielen begonnen hat, ist ein ganz wichtiges Puzzlestück in der Mannschaft von Trainer Axel Sendscheid. „Sie ist eine typische Neun, die in den wichtigen Spielen immer getroffen hat“, nennt Sendscheid ihre Stärken. Misini, deren Eltern aus dem Kosovo stammen, die aber in Deutschland geboren ist und beim TuS Zülpich mit dem Fußball begonnen hat, kam im Sommer wie die fast komplette Mannschaft von Schwarz-Friesheim nach Füssenich-Geich. „Hier will ich im Sommer den Aufstieg in die Bezirksliga feiern“, sagt Misini, die am liebsten in der Sturmspitze aufläuft.

Das soll aber nur der nächste Schritt sein, denn langfristig träumt die Stürmerin schon von der Profikarriere. Auf ihre Idole angesprochen antwortet sie: „Seit dem Kindesalter bin ich ein großer Fan von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Mein Lieblingsverein ist Paris St. Germain.“



Damit der Traum in Erfüllung geht, trainiert die Zülpicherin hart und versucht ihre Schwächen anzugehen. „An der Defensivarbeit muss sie arbeiten, aber das bekommen wir noch hin“, ist sich Trainer Axel Sendscheid sicher.