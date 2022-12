Euskirchen Täter versucht Kassierer mit Waffe einzuschüchtern und flüchtet zu Fuß

Euskirchen – Am Montagabend um 19.38 Uhr begeht ein männlicher Täter einen versuchten Raub in einem Lebensmittelgeschäft in Euskirchen-Kuchenheim. Nach Polizeiermittlungen fordert er unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld an einer Kasse. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen gibt der Täter am Kassierer vorbei einen Schuss ab, verletzt wurde dabei niemand. Der Kassierer reagiert darauf nicht, daraufhin flüchtet der Täter zu Fuß aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 799-0 entgegen.