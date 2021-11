An viel befahrener Straße: Neue Leseinsel mit Bücherschrank in Euskirchen

Euskirchen -

In einen Ort zum Verweilen für die gesamte Familie will die Stadt Euskirchen das Luisenplätzchen verwandeln. Im Zuge der Umgestaltung des Areals, das an der viel befahrenen Frauenberger Straße liegt und zuletzt nur noch wenig Aufenthaltsqualität bot, hat sie dort einen Büchertauschschrank mit Platz für rund 250 Kinderbücher aufgestellt. Flankiert wird der Schrank von Sitzgelegenheiten. So ist eine „Familienleseinsel“ entstanden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Freundschaftsschlösser

Der Platz lädt dazu ein, Bücher zu lesen, auszuleihen oder zu tauschen. Eine Liege- und eine Sitzbank, beide mit Elementen in Herzform kombiniert, böten den perfekten Rahmen, „um das Plätzchen wieder aufblühen zu lassen“, so Stadtsprecher Tim Nolden. An der Sitzbank dürfen auch Freundschaftsschlösser befestigt werden.

Kinder aus Horrheim am Bücherschrank. Stadt Euskirchen Foto:

Zur Finanzierung der Lesestation hat unter anderem eine Spende des ehrenamtlichen Kinder- und Jugendfreizeitvereins Horrheim bei Vaihingen an der Enz (Baden-Württemberg) beigetragen. Er hatte im Zuge eines Spendenlaufs am 10. September Geld für Kinder- und Jugendprojekte in Regionen gesammelt, die stark von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Die Stadt Euskirchen erhielt auf diesem Wege für die Einrichtung ihrer Leseinsel 1300 Euro.

Einige Mitglieder des Vereins kamen jetzt zum Luisenplätzchen, um die Spende an Bürgermeister Sacha Reichelt und Melanie Barth vom städtischen Fachbereich Schulen, Generationen und Soziales zu übergeben.

Eine Überraschung hatte die Delegation auch mitgebracht: Kinder und Jugendliche aus dem Ort hatten Bücher gespendet, mit denen sie den neuen Schrank sogleich bestückten. Außerdem erhielt die Stadt einen Gutschein über 150 Euro für die Anschaffung weiterer Titel.

Reichelt hängte mit einem der jungen Besucher das erste Vorhängeschloss an die herzförmige Bank. Es steht für die neue Freundschaft zwischen Euskirchen und Horrheim. (ejb)