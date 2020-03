Dürre, Stürme, Borkenkäfer: Kritik an Schäden im Hardtwald wächst

Experten machen sich bereits seit geraumer Zeit für Mischwälder statt reinen Fichtenbeständen stark. Dies werde in der Planung zwar berücksichtigt, die Auswirkungen für den Wald seien bei einem Lebenszyklus von rund 70 Jahren, von der Saat bis zur Abholzung, jedoch erst auf längere Sicht spürbar, betonte Forstinspektor Michael Holzwarth.

„Die Fichte zählt deutschlandweit zu den am meisten verbreiteten Baumarten“, sagt er. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges habe man Holz für den Wiederaufbau und als Reparationszahlung an die alliierten Streitmächte benötigt. Daher seien viele Fichten gepflanzt worden, die doppelt so schnell wachsen wie andere Baumarten. (arn)