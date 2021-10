Euskirchen: 83-Jähriger verursacht zwei Unfälle – 16 Personen verletzt

Euskirchen -

Insgesamt 16 Menschen hat ein 83-jähriger Skoda-Fahrer am Dienstag zwischen Viehplätzchen und dem Kreisel am Penny-Markt in Unfälle verwickelt. Vier Beteiligte wurden schwer und fünf leicht verletzt. Die Serie begann mit einem Radfahrer, den der Mann vor dem Kiosk an der Kommerner Straße anfuhr. Er setzte seine Fahrt aber fort und touchierte laut Polizei mindestens ein geparktes Auto an der Kommerner Straße. Schließlich kollidierte er beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Gerberstraße mit einem Linienbus.

Unfall in Euskirchen: 83-Jähriger muss aus Auto befreit werden

Der 83-Jährige wurde laut Aussagen von Dirk Hochgürtel, Einsatzleiter der Feuerwehr, ins Krankenhaus gebracht, nachdem die Helfer ihn aus dem zerstörten Auto befreit hatten.



Wie Polizisten vor Ort erklärten, sei nicht auszuschließen, dass der Fahrer die Unfälle in Folge eines internistischen Notfalls verursacht hat. Es sei also noch unklar, weshalb der Fahrer sich nach dem ersten Zusammenstoß vom Unfallort entfernte. Dabei war der 73-jährige Radfahrer so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

„In dem Unfallwagen befanden sich noch zwei weitere Personen, die allerdings unverletzt sind“, berichtete Hochgürtel. Die Feuerwehr habe sich um ihre weitere Betreuung gekümmert.



Gleiches galt für die Businsassen. Darunter befanden sich auch mehrere Kinder, die von Helfern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor Ort nach dem erlittenen Schreck mit Teddybären getröstet wurden.

30 Einsatzkräfte bei Unfall in Euskirchen

„Insgesamt 30 hauptamtliche Einsatzkräfte aus zwei Löschzügen waren am Unfallort tätig“, berichtete Hochgürtel. Den Bereich um die Unfallstelle sperrten die Einsatzkräfte für die Rettungsmaßnahmen großflächig ab, beginnend an der Frauenberger Straße/Kreuzung Martinsgasse, auf der Gerberstraße auf Höhe der Apotheke und stadtauswärts auf der Kommerner Straße am Penny-Markt. Der Verkehr wurde umgeleitet.