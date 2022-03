Flut-Folgen: Erftbrücke in Euskirchen wird in zwei Phasen erneuert

Euskirchen -

An der Kölner Straße in Euskirchen laufen die Vorbereitungen für die Erneuerung der Erftbrücke. Sie war durch das Hochwasser im Juli 2021 so stark beschädigt worden, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht tragbar wäre. So formulierte es Bernd Egenter vom Landesbetrieb Straßen NRW jetzt in der Sitzung des städtischen Ausschusses für Tiefbau und Verkehr.