Hoffnung auf Solidarität in Euskirchen: Stammzellenspender für Martina Tiling gesucht

Euskirchen -

Martina Tiling ist an Blutkrebs erkrankt. Die Neusserin, deren Mann Thomas aus Euskirchen stammt, braucht einen Stammzellenspender oder eine -spenderin, um ihre Genesungschancen zu erhöhen. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hat deshalb eine Online-Registrierungsaktion initiiert. Auf Typisierungsveranstaltungen, wie sie bei der Suche nach passenden Spendern auch im Kreis Euskirchen schon oft stattgefunden haben, verzichtet die Hilfsorganisation derzeit wegen der Corona-Pandemie.

Ehemann hoft auf Solidarität im Kreis

Thomas Tiling ist in Euskirchen aufgewachsen, er machte sein Abitur am Emil-Fischer-Gymnasium. Sein Vater Günter, der nach wie vor in der Kreisstadt lebt, ist unter anderem in Sportlerkreisen bekannt. Er war von 2000 bis 2013 Geschäftsführer des Tischtennis-Bezirks Mittelrhein, zudem engagierte er sich beim TTC Vernich als Trainer.

Nun sagt er: „Wir hoffen auf die Hilfe und die Solidarität der Menschen im Kreis Euskirchen, damit eine Spenderin oder ein Spender für meine Schwiegertochter gefunden wird.“ Die 58-Jährige, Mutter eines 18-jährigen Sohnes, wird nach Tilings Angaben im Tumorzentrum Düsseldorf behandelt und hat mit einer Chemo-Therapie begonnen.

Wer sich als potenzielle Stammzellenspenderin oder als -spender registrieren lassen möchte, findet alle notwendigen Informationen im Internet bei der DKMS. (ejb)