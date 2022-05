Interaktive Karte: Diese Geschäfte haben nach der Flut in Euskirchen wieder geöffnet

Welche Läden öffnen nach der Flut wieder und wann? Welche bleiben ganz geschlossen?

Unsere interaktive Karte zeigt die Euskirchener Innenstadt und die aktuelle Situation des Einzelhandels.

Sie finden das Element unten im Text.

Euskirchen -

Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht – und so ist er nun auch in der Euskirchener Innenstadt zu einem Zeitpunkt angekommen, als diese ihn so nötig hat.

Neun Monate nach der Flutkatastrophe verheilen die Wunden langsam, aber sicher. Auch wenn es in manchen Läden und Einrichtungen wohl noch Wochen und Monate dauern wird, bis die Schäden behoben sind. Die Geschäftswelt in der Innenstadt ist in den vergangenen Wochen wieder zum Leben erwacht. Die Kreisstadt erfüllt zunehmend wieder ihre Aufgabe als Mittelzentrum, das von den Kunden aus der Region angesteuert wird.

Galeria Kaufhof hat in Euskirchen wieder geöffnet

Begonnen hat es mit zwei Läden nur wenige Wochen nach dem Hochwasser. Mittlerweile ist die Zahl der Wiedereröffnungen nach der Flut so stark angewachsen, dass die Menschen wieder in die Euskirchener Fußgängerzone gelockt werden. Und es werden kontinuierlich mehr – mehr Geschäfte, mehr Menschen. Saturn im Veybach-Center, C&A, Galleria – noch immer fehlen einige Frequenzbringer.



Dafür ist Galeria Kaufhof seit Ende April wieder da. Und auch das Modehaus Prinz, das Schuhhaus Lange, das E1 oder das Café Paris sind zurück. Es gibt längst mehr als 100 Gründe, in die Euskirchener Innenstadt zu gehen – zum Shoppen, zum Kaffee trinken. Doch gerade für die Menschen in der Region, die nicht in der Kreisstadt wohnen, ist es schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen.



Interaktive Karte zu den Wiedereröffnung in Euskirchen

Welche Läden haben wieder geöffnet? Wo wird noch saniert? Wer geht wann wieder an der Start? Um den Lesern einen Überblick zu geben, haben Sara Pichireddu und Tom Steinicke für die Redaktion eine interaktive Karte erstellt, in der sich Leserinnen und Leser ein Bild über die aktuelle Situation machen können. Mehr als 200 Objekte sind darin schon erfasst.

Ein Mausklick auf eine der Markierungen reicht aus. Schon öffnet sich ein Fenster, das Infos zu dem betreffenden Laden gibt.

Diese interaktive Karte erhebt – noch – nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wird aber in den kommenden Wochen von der Redaktion fortlaufend aktualisiert, wann immer sich etwas tut. Dabei sind wir auf die Mithilfe der Einzelhändler angewiesen. Wenn sich am Status Ihres Ladens etwas ändert, würde sich die Redaktion über einen Hinweis unter 02251/70045410 oder per E-Mail an redaktion.euskirchen@ksta-kr.de freuen.