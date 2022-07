Langstrecken-Serie: Müller und Harkema wollen am Nürburgring Führung ausbauen

Nürburgring -

Der nächste Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) steht am Samstag, 9. Juli, auf dem Programm – das „ROWE 6 Stunden ADAC Ruhr-Pokal-Rennen“. Es dauert zwei Stunden länger als in der Serie üblich und ist gleichzeitig das letzte Rennen vor der knapp zweimonatigen Sommerpause.

Frank Stippler (Bad Münstereifel) startet wie gewohnt mit Vincent Kolb (Frankfurt) auf einem Audi R8 LMS, eingesetzt vom Team Phoenix Racing. Zuletzt sicherten sich die beiden als Gesamtdritte den ersten Podestplatz der Saison.

Stippler hofft auf 15. NLS-Sieg

„Aufgrund der längeren Dauer wird das Rennen mental und körperlich anstrengender“, sagt Stippler, der auf seinen 15. NLS-Sieg hofft. „Wir fahren zu zweit und haben daher jeweils viel Fahrzeit. Ob es eine Hitzeschlacht wird, müssen wir abwarten. Das Eifelwetter ist so wechselhaft, da kann man jetzt noch keine wirklich zuverlässige Prognose wagen. Wir wollen den Speed der Spitze mitgehen und fehlerlos bleiben. Dann schauen wir mal, wo wir am Ende rauskommen.“

Tobias Müller (Euskirchen) geht wieder mit seinem Fahrerkollegen Paul Harkema (Amsterdam) auf dem Porsche 992 GT3 für das Black-Falcon-Team Identica an den Start. Das Duo will die Führung in der Meisterschaft der CUP2-Klasse ausbauen.

Schreiner und Terting wollen in die Top Ten

An den Erfolg im zurückliegenden Rennen möchten der Euskirchener Peter Terting und seine Partnerin Charrie Schreiner anknüpfen, die einen Mercedes AMG GT3 von Schnitzelalm Racing pilotieren. Galt zuletzt noch das Motto „Hauptsache ankommen“, so wollen Schreiner und Terting nun ein weiteres Mal in die Top Ten fahren. Terting: „Die Zusammenarbeit mit dem Team hat auf Anhieb sehr gut funktioniert, und ich bin für die nächsten Rennen zuversichtlich, dass wir uns weiter steigern können.“

Weitere Teilnehmer aus dem Kreis Euskirchen sind der Satzveyer Alexander Meixner auf einem BMW M240i Racing Cup, Manuel Dormagen (Euskirchen) und Sven Oepen (Mechernich) auf einem BMW 325i, Moritz Wiskirchen (Euskirchen) auf einem Porsche 718 Cayman GT4 CS, Christoph Breuer (Nettersheim) auf einem Aston Martin Vantage GT3 und der Weilerswister Björn Simon auf einem BMW 330i.