Nach der Flut: Erste Gastronomen und Einzelhändler in Euskirchen öffnen wieder

„Es ist ein tolles Gefühl, wieder die Stammkunden begrüßen zu können“, sagt Ali Demirbas. Das habe Hoffnung gegeben, so der Inhaber des „Flames“ in Euskirchen. Seit Frühjahr vergangenen Jahres kämpfte der gelernte Koch mit den Corona-Maßnahmen. Bei der Flut im Juli traf es das Flames so stark, dass Demirbas ganz schließen musste. Der komplette Keller inklusive der Produktionsküche war voll Wasser gelaufen, berichtet Demirbas.

Zwei Monate dauerten die Renovierungsarbeiten. Doch er habe Glück gehabt, sagt Demirbas selbst: Nur sauberes Grundwasser sei in den Keller eingedrungen, kein Dreck oder Schlamm. „Wir haben viele Abflüsse in der Küche und bei der Renovierung vor vier Jahren viel Beton verbaut“, sagt Demirbas. Dadurch sei das Wasser schnell wieder aus dem Keller geflossen und der Beton sei sehr schnell wieder trocken gewesen.

Noch nicht alles wieder wie vor der Flut

„Wir haben hier drinnen getanzt“, sagt Demirbas, als die ersten Kunden vergangenen Donnerstag wieder gekommen seien. Für seine Stammkunden hat er zur Wiedereröffnung eine kleine Feier gegeben. Noch sei nicht alles wieder wie vor der Flut. Handwerker seien gefragt und einen Maler und Lackierer zu bekommen, sei nicht so einfach. Doch aufhören, auch wenn Demirbas kurz nach der Flut darüber nachdachte, will er nicht: „Schlimmer kann es ja nicht mehr werden.“

Aufhören wollen auch Vanessa Harings und Anja Gomez nicht. Bis Anfang dieser Woche räumten die beiden Bücher, Geschenkartikel und Spielzeug in die provisorisch aufgestellten Regale im ehemaligen Rotgeri-laden in der Bahnhofstraße ein, um pünktlich um 10 Uhr die Türen der Interims-Thalia-Filiale zu öffnen. Die Gerüchteküche brodelte nach der Flut. Thalia wolle die Euskirchener Innenstadt verlassen.

Keine dauerhafte Schließung

Doch die dauerhafte Schließung hat laut Filialleiterin Harings nie zur Debatte. Ganz im Gegenteil: „Den Standort für den Übergang hatte ich sofort im Kopf“, sagt Harings. Von 10 bis 17 Uhr hat die provisorische Filiale zunächst geöffnet. Statt 600 ständen derzeit allerdings nur 90 Quadratmeter zur Verfügung. Für die Kunden ändere sich aber nichts: „Wie eine ganz normale Filiale, nur etwas kleiner“, sagt Gomez. Bücher, die nicht vor Ort sind, können bestellt werden. Die Lieferung erfolgt über die normalen Bezugswege über Nacht.

Baumarkt öffnet Der Fachmarkt „Hammer“ an der Georgstraße 22 in Euskirchen feiert nach den Hochwasserschäden Wiedereröffnung. Ab Donnerstag, 30. September, empfange der Hammer Fachmarkt seine Kundinnen und Kunden wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten, teilt das Unternehmen mit. (jes)

Ebenfalls freut sich Sebastian Arenz, Betreiber des Galleria Arthouse Kinos und des Kinocenters Galleria Euskirchen, ab morgen, Donnerstag, endlich den neuen James Bond zeigen zu können – zumindest in dem Kinocenter. Theoretisch hätte er gleich am nächsten Tag das Programm im Filmtheater fortführen können: Der Eingangsbereich und die Säle liegen im zweiten und dritten Stock und waren vom Hochwasser nicht betroffen.

Freuen sich, die Euskirchener wieder mit Büchern versorgen zu können: Anja Gomez und Filialleiterin Vanessa Harings (v.l.).

Doch ohne Strom und Internet war das nicht möglich gewesen. Und auch der Lärm von den Arbeiten im Erdgeschoss war mit den Filmvorführungen nicht vereinbar. Doch seit zwei Wochen habe das Kino wieder Strom und seit einer Woche auch wieder Internet.

Eine kleine Popcornmaschine aufgestellt

Im Foyer des Kinos wurde übergangsweise eine kleinere Popcornmaschine aufgestellt, nachdem die Popcornbar im Erdgeschoss ebenfalls der Flut zum Opfer gefallen ist. Und auch die Grundreinigung der Säle sei so gut wie abgeschlossen. Die Arbeiten im Erdgeschoss sollen um 16 Uhr enden, ab 16.15 Uhr starten dann die Filme, so Arenz. Gezeigt werden zunächst der neue Bond, einige Kinderfilme und Dune.

Arenz weist darauf hin, dass das Kino bis auf weiteres nicht barrierefrei zugänglich sei, da der Aufzug nach der Flut defekt ist. Für die Besucher gelte außerdem die 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. Besucher sollen – wenn möglich – mit EC-Karte zahlen oder zuvor ein Online-Ticket kaufen.

Bis das Arthouse Kino wieder öffnet, dauere es noch bis ins nächste Jahr hinein. Dafür soll Saal 8 zu einem Sofakino mit Tischen ausgebaut werden. „Das ist derzeit Trend“, so Arenz.