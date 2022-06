Sommerferien: Caritas Euskirchen bietet Kindern aus Flutgebieten tolles Programm

Euskirchen -

Knapp vier Wochen noch, dann startet NRW in die Sommerferien. Doch nach der Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres ist noch immer für viele Familien der Alltag nicht wiederhergestellt, an richtigen Urlaub ist nicht zu denken.

„Viele sind immer noch mit dem Wiederaufbau ihrer Häuser und Wohnungen beschäftigt. Kraft, Zeit und Geld für eine Urlaubsreise fehlen“, erklärt Caritasvorstand Martin Jost, der gemeinsam mit Vorstandskollegin Maria Surges-Brilon für die Arbeit des Fluthilfebüros der Caritas Euskirchen verantwortlich ist.

Angst bei Starkregen oder Sturmwarnungen

„Viele Kinder und Jugendliche sind noch seelisch von der Flutkatastrophe gezeichnet“, sagt Surges-Brilon. Bei starkem Regen oder Sturmwarnungen, wie sie in letzter Zeit häufiger herausgegeben wurden, würden die Betroffenen verunsichern und verängstigen.



Um nun auch diesen von der Flutkatastrophe betroffenen Familien, insbesondere aber deren Kindern, einige unbeschwerte Ferientage zu ermöglichen, hat das Fluthilfebüro des Caritasverbandes Euskirchen ein attraktives und kostenfreies Sommerferienprogramm zusammengestellt.



Fußballgolf, Hugodrom und Graffiti-Workshop

Es geht los am Montag, 27. Juni, mit Fußballgolf in Inden bei Düren. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. Am Freitag, 1. Juli, wird für Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren ein Besuch der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen organisiert. Auch die Kleinsten im Alter von 3 bis 7 Jahren kommen auf ihre Kosten: Am Dienstag, 5. Juli, geht es für sie ins Spaß- und Abenteuerland Hugodrom in Mechernich-Firmenich.



Ein Graffitiworkshop in Euskirchen am Montag, 11. Juli, lädt Kinder und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren dazu ein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Den Abschluss der Sommerferien-Aktionen der Caritas Fluthilfe findet am Montag, 8. August, statt: Für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren geht es für einen Tag ins Phantasialand nach Brühl.



Teilnahme an den einzelnen Aktionen ist kostenlos

Die bunte Mischung an Ferien-Aktionen richtet sich explizit an Kinder und Jugendliche aus den Flutgebieten in Bad Münstereifel, Euskirchen, Mechernich, Weilerswist und Zülpich. Für sie ist die Teilnahme an den einzelnen Sommerferien-Angeboten kostenfrei.



Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen, entweder per E-Mail (fluthilfe@caritas-eu.de) oder aber telefonisch von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 14 Uhr unter der Nummer 0 22 51/77 24 962. Die Teilnehmerzahl für die einzelnen Angebote ist jedoch begrenzt.



Die Caritas Euskirchen bittet deshalb um Verständnis, dass sie keine Teilnahmegarantie übernehmen kann. Sofern die Nachfrage sehr groß sein sollte und alle Plätze vergeben sind, kann es zudem auch zu Absagen kommen.