Streithähne rufen Verstärkung: 20 Personen prügeln sich an Euskirchener Tankstelle

Euskirchen -

20 Personen sind am Donnerstagabend in eine Schlägerei an einer Euskirchener Tankstelle verwickelt gewesen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren sich zwei vermeintliche Feinde zufällig beim Tanken begegnet. Statt die Polizei zu rufen, alarmierten sie ihre Familienmitglieder, es kam zur Massenprügelei.

Euskirchen: Vier Personen nach Massenprügelei in Gewahrsam

Gegen 21.30 Uhr trafen sich zufällig zwei Euskirchener – 24 und 28 Jahre alt. Wie die Polizei schildert, kannten sich die Personen bereits und waren schon in der Vergangenheit in Streits verwickelt. An der Tankstelle an der Frauenberger Straße eskalierte die Lage erneut: Statt die Polizei zu rufen, alarmierten die Männer ihre Familienmitglieder.

An der Tankstelle kam es dann zu der Massenprügelei bei der eine Person auch ein Messer zog, dieses aber nicht einsetzt. Die Polizei konnte die Lage erst durch konsequentes Einschreiten und mit starken Kräften beruhigen. Gegen alle 20 Personen wurden Anzeigen erstattet. Vier Verdächtige (24, 28, 32 und 57 Jahre alt) wurden in Gewahrsam genommen. (mab)