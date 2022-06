Veybach-Ausbau in Euskirchen: Denkmalfunde verzögern Arbeiten für Hochwasserschutz

In der Euskirchener Erftaue wachsen momentan recht viele Algen – dort, wo der Erftverband den Fluss renaturiert hat. „Die Algen sind kein Problem. Sie gehören sogar in das Wasser“, sagt Volker Gimmler, Planungsingenieur des Verbandes und zuständig für die Erftrenaturierung.



Dass Algen dort existierten, wo es sie in den vergangenen Jahren nicht gegeben habe, liege am neuen Profil der Erft in diesem Bereich. Die Fließgeschwindigkeit sei nun langsamer. Zudem sei der Pegelstand wegen des Niederschlagmangels recht gering. „Das macht mir wirklich Sorgen, weil wir erst am Anfang des Sommers sind“, so Gimmler.



Der geringe Wasserstand habe Auswirkung auf den Algenbewuchs. „Je weniger Wasser in der Erft ist, desto mehr Licht fällt auf den Boden und das beschleunigt das Wachstum“, erklärt der Experte: „Es ist aber alles nichts Bedenkliches.“



Die Algen werden laut Gimmler von Jungfischen als Unterschlupf und Versteckmöglichkeit angenommen. Und dass das Wachstum gerade besonders stark ausgeprägt sei, sei auch normal. „Wir haben Sommer. Da wachsen Algen wie Gras.“



Der Erftverband hofft, Ende Juni die Wege in der Erftaue freigeben zu können. Aktuell fehlt laut Gimmler noch das Geländer für die Fußgängerbrücke an der Erftbastei. Es soll dem Planungsingenieur zufolge in den kommenden Wochen geliefert werden. „Wie überall hatten auch wir mir Lieferengpässen zu kämpfen“, so Gimmler. Dann müsse die Baustelle noch abgenommen werden. (tom)