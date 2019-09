Wahl 2020: Euskirchener Bürgermeister Friedl tritt nicht mehr an

Euskirchen -

Der Euskirchener Bürgermeister Dr. Uwe Friedl tritt bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 nicht mehr an. Das teilte der 64-Jährige am Donnerstag in einem „offenen Brief“ an die Bürger der Stadt Euskirchen mit. „Die Entscheidung, nicht mehr für dieses Amt zu kandidieren, ist mir nicht leicht gefallen“, heißt es darin.



Aber nach 21 Jahren als Bürgermeister und mehr als 48-jähriger Tätigkeit in unterschiedlichen Funktionen im öffentlichen Dienst sowie im Alter von dann fast 66 Jahren sei es Zeit, ab November 2020 seine beruflichen Aktivitäten zu beenden und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.



„Es war mir eine Ehre, für ,meine‘ Stadt so lange in verantwortungsvoller Position tätig gewesen sein zu dürfen“, heißt es weiter. Die Beurteilung, was in dieser Zeit erreicht oder auch nicht erreicht worden sei, überlasse er anderen, so Friedl.



Friedl ist seit 1999 Bürgermeister der Kreisstadt, bei den Wahlen 2004, 2009 und 2015 war im Amt bestätigt worden.