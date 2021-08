Fluthilfe: Die Erlöse dieser Veranstaltungen im Kreis Euskirchen gehen an Betroffene

Kreis Euskirchen -

Zahlreiche Veranstaltungen – vom Benefizkonzert bis hin zu Führungen mit vielen Informationen zum Wetter, werden in den kommenden Tagen und Wochen angeboten.

Frauenpilgertag

Auf unterschiedliche Weise sind die Menschen von der Flutkatastrophe betroffen. Das Vorbereitungsteam für den Frauenpilgertag lädt die Frauen zu einem Pilgernachmittag „Schritte des Heilwerdens an Leib und Seele“ am Samstag, 14. August, um 14 Uhr, Treffpunkt am Sportplatz Herhahn, ein. Sie pilgern auf zwei Routen von je 6,5 Kilometern um Herhahn. Mit Impulsen, Gebeten, Liedern und einem Gottesdienst gegen 16 Uhr in der Kirche gibt es Gelegenheit zum Austausch. Der Missionskreis der Pfarrgemeinde Bouderath bindet Kräutersträuße. Fürs anschließende Kaffeetrinken wird um einen Beitrag von 2 Euro pro Person gebeten. Spenden für die Kräutersträuße sowie ein eventueller Überschuss kommt den Opfern der Flutkatastrophe zugute. Coronabedingt sind die Plätze begrenzt, Anmeldung bei Frauenseelsorgerin Ida Prinz-Hochgürtel, Tel. 0 24 45/ 95 01 50 (AB) oder E-Mail.

ida.prinz-hochguertel@bistum-aachen.de

Führungen im Wetterpark

Der Donnerwetter-Wetterpark auf dem Weißen Stein in Udenbreth bietet an den Sonntagen 15., 22. und 29. August jeweils um 15 Uhr Führungen an. Nach der Überflutungskatastrophe wird das Unwetter in ein Hauptthema sein. Die Mitarbeiter des Wetterdienstes haben den Starkregen und die Überschwemmungen teilweise selbst miterleben müssen und werden erklären, wie es zu dieser Katastrophe kam.



Auf dem Gelände des Wetterparks befindet sich auch das 2012 errichtete Denkmal für die Opfer von Naturkatastrophen. Das mit Gedenktafeln versehene Mahnmal stellt die zerstörte Wand eines Hauses dar. Alle Termine finden unter dem Vorbehalt, dass die aktuelle Corona-Situation es zulässt, statt. Die Führungen finden überwiegend im Außenbereich statt und werden von geimpften Mitarbeitern durchgeführt. Kosten: Erwachsene 9 Euro, Kinder 5 Euro. (gs)

www.wetterpark-weisser-stein.de

Kleiderbörse

Um die Flutopfer weiterhin zu unterstützen, findet am Wochenende 13. bis 15. August Am Mürel 25 gegenüber Auto Thomas auf Initiative des Ortsvorstehers und des Vereinskartells Blankenheim eine Kleiderbörse mit hochwertiger Secondhand-Bekleidung statt. Der gesamte Erlös kommt den Betroffenen der Unwetterfolgen zugute. Der Verkauf findet unter Beachtung der Corona-Regelungen statt. Die Kleiderbörse ist am Freitag, 13. August, 14 bis 18 Uhr, am Samstag, 14. August, 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 15. August, 11 bis 17 Uhr geöffnet. (gs)

Benefizkonzert

Auf Initiative der in Monschau lebenden Pianisten Xin Wang und Florian Koltun konzertiert das Sinfonieorchester Aachen unter Leitung von Christopher Ward am Sonntag, 29. August, um 17 Uhr ohne Gage im Kino Vogelsang.



Der Erlös soll Hochwasserbetroffenen im Kreis Euskirchen zugute kommen. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit Eifel Musicale, Florian Koltun und den Rotary-Clubs Euskirchen und Euskirchen-Burgfey durchgeführt. Schirmherr ist Landrat Markus Ramers. Karten gibt es im Vorverkauf für 25 Euro, Tel. 01 60/ 98 74 94 26 oder per E-Mail. Darüber hinaus können weitere Spenden geleistet werden. Die derzeit geltenden Corona-Regelungen lassen bis zu 500 Konzertbesucher zu. Eine Corona-Testmöglichkeit wird vor Ort angeboten. (gs)

info@eifel-musicale.com

Trödelmarkt

Am Tierheim Mechernich-Burgfey findet am Sonntag, 15. August, von 11 bis 17 Uhr ein Trödelmarkt statt. Ein großer Teil der Einnahmen wird für den Kauf von Medikamenten eingesetzt, die den Opfern der Flutkatastrophe für ihre Tiere zur Verfügung gestellt werden. Im kleinen Rahmen können sich die Besucher stärken. Kuchen- und Salatspenden werden gerne entgegengenommen, kurze Info per E-Mail erbeten an: (gs)

info@tsv-mechernich.de

Gebete und Taizémusik

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt anlässlich der Flutkatastrophe ein zu meditativen Abendgebeten, jeden Mittwoch im August und September von 19 bis 19.15 Uhr in der Kirche, Langenhecke 33. Vorher und nachher (ab 18.30, bis 19.45) ist Taizé-Musik zu hören und es besteht die Möglichkeit, an „Gebets-Inseln“ eigene Gebets-Gedanken zu formulieren.