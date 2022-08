Feuerwehreinsatz: Lagerschuppen bei Neuhaus in Flammen – Waldbrand verhindert

Hellenthal-Neuhaus -

Ein Lagerschuppen der Kommune „Neues Leben“ in der Nähe eines Gehöfts bei Neuhaus ist am späten Freitagnachmittag in Flammen aufgegangen. Ein Übergreifen des Feuers auf Wiesen, Wald und Gehöft konnte laut Feuerwehr Hellenthal verhindert werden.

In der Scheune waren Heu und landwirtschaftliche Materialien gelagert, auf dem Dach befand sich eine Photovoltaik-Anlage. Darunter hat es nach Angaben der Polizei aus der Hackschnitzelanlage gequalmt.



L110 bei Hellenthal- Neuhaus gesperrt

Die Feuerwehr hat zum aktuellen Zeitpunkt den Brand unter Kontrolle. Aufgrund des gelagerten, trockenen Heus werde man aber noch lange mit den Löscharbeiten beschäftigt sein, so die Feuerwehr. Die L110 ist im Bereich Neuhaus in beide Richtungen gesperrt.

Güllefässer mussten für die Löschwasserversorgung herangeholt werden. Stephan Everling Foto:

Nach Aussage von Einsatzleiter Werner Groß stand der 70 bis 80 Quadratmeter große Lagerschuppen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Schnell habe man sich darum gekümmert, dass die Flammen nicht in den nahegelegenen Wald übertreten. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte dort bereits ein Glutnest, konnten es aber löschen. Auch ein Ausbreiten des Feuers auf die trockenen Wiesen und das Gehöft konnte verhindert werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf Wiesen und Wald konnte verhindert werden. Stephan Everling Foto:

Im Einsatz sind Einheiten der drei Löschzüge der Feuerwehr Hellenthal. Außerdem sind ein Abrollbehälter Atemschutz aus Schleiden vor Ort sowie fünf große Güllefässer von Landwirten, um Wasser herbei zu schaffen.

Zudem ist ein Bagger mit Greifarm an der Einsatzstellen, um das Brandgut auseinanderzuziehen.