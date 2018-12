Nach 59 Jahren: Mit Karl-Friedrich Axmacher schließt der letzte Frisör in Hellenthal

Hellenthal -

Nach fast sechs Jahrzehnten im Beruf ist Schluss: Karl-Friedrich Axmacher legt zum Jahresende Schere und Rasierapparat aus der Hand, der letzte Friseursalon im Kernort Hellenthal ist dann Geschichte.

Vier kleine Schritte um den Kundenkopf herum. Wie oft Karl-Friedrich Axmacher diesen Halbkreis bereits gegangen ist, weiß er nicht. Weit mehr als 100 000 Haarschnitte dürfte er in den vergangenen Jahrzehnten in etwa erledigt haben, wenn man viereinhalb Wochenarbeitstage – mittwochsnachmittags hatte der Salon Axmacher zu – zugrunde legt. Und zehn Schnitte täglich, abzüglich Urlaube und Feiertage jeweils 45 Wochen im Jahr. Der 74-Jährige ist selbst erstaunt. Gezählt hat er das ja nie.

Doch eines weiß er: „2019 werde ich 75. Das ist ein Alter, wo ich sage: Jetzt ist genug!“ Nicht weil die Geschäfte schlecht laufen würden, nicht weil er krank sei, nicht weil er nicht mehr könne. Nein: „Weil man aufhören soll, wenn es am schönsten ist“, zitiert er eine Alltagsweisheit. „Deshalb ziehe ich einen Schlussstrich.“ Dann wird nach 59 Dienstjahren und 51 Jahre nach der 1967 absolvierten Meisterprüfung der letzte verbliebene Friseurmeister in Hellenthal die Türen schließen. Als 15-Jähriger hat Axmacher sein Handwerk im Salon des Vaters gelernt. Nach der Gesellenprüfung hat er vier Jahre mitgeholfen, bevor er 1964 die Meisterausbildung begann.

Mitarbeiterin Sylvia Köser aus Olef und die beiden Teilzeithilfen im Damensalon im Hinterraum sind schon länger informiert. Köser sucht jetzt eine neue Stelle. Und ihr Chef wird zum Jahreswechsel die Trockenhauben und Spiegel sowie den mit einer weißen Marmorplatte versehenen Arbeitstisch aus dem Jahr 1931 bei den „Herren“ vorne im Geschäftslokal noch einmal reinigen, vielleicht mit Staubschutzplanen abdecken.

Mehr Zeit für Hobbys



Karl-Friedrich Axmacher hat dann mehr Zeit für seine vielen Hobbys: Radfahren, Skilanglauf im Winter, Gartenarbeit, zudem ist er Ensemblemitglied bei den Theaterfreunden Hellenthal – und nicht zu vergessen sein Engagement als Nikolaus bei der Weihnachtsfeier seiner Eifelvereins-Ortsgruppe. Das größte Hobby, seine Arbeit, werde ihm zwar fehlen –aber das war’s dann eben damit, sagt Axmacher.

Axmachers Vater Friedrich hatte seinen Salon ursprünglich 1931 in Schleiden eröffnet und bis 1940 geführt. Nachdem der gebürtige Hellenthaler 1949 aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, gründete er sein Geschäft in Hellenthal. Karl-Friedrich Axmacher, Jahrgang 1944, übernahm den Salon von seinem Vater 1972. Noch im Alter von 80 Jahren hat der Vater im Salon mitgeholfen.

Nun verabschiedet Axmacher sich seit einigen Wochen schon für immer von seinen Kunden. Der nächste turnusmäßige Haarschnitt wird eben nicht mehr bei ihm stattfinden. 95 Prozent der Kunden, die aus einem Umkreis von rund 20 Kilometern zu ihm kamen, sind Stammkunden. Teilweise schnitt Axmacher in Familien der dritten Generation die Haare – von den Großvätern bis zu den Enkelsöhnen. Denn im Damensalon hat er nur in der Anfangszeit geschnitten.

„Früher war das bei den Herren ja eine klare Sache: kurz, Ohren frei und es muss für zwei Monate halten“, erinnert sich Axmacher. Doch heute sind Männer bei den Haaren deutlich modebewusster. Selbst der Dutt für den Mann – der „Man Bun“ – ist auch bei ihm schon Kundenwunsch gewesen. Also hat er die langen Männerhaare kunstvoll hochgesteckt. „Das sah japanisch aus“, meint der Fachmann und hat natürlich recht. Sumo-Ringer tragen traditionell einen Dutt.

Auch hat mancher Eifeler gerne wieder einen richtigen Bart. Was den Spezialisten für Haariges durchaus freut. 14,50 Euro kostet bei ihm der „Haarschnitt normal“. Das Geld, so Axmacher, „machen die Schnäuzer und Bärte“.

So richtig gesprächig ist der Herr der Scheren, Rasierapparate und des Föns hinter dem Kundenkopf übrigens nur „auf Anfrage“. Auch der Hellenthaler Friseurmeister beherzigt die unausgesprochene Branchenregel: Rede erst mit dem Kunden, wenn er das Gespräch eröffnet.

Zunächst müssen natürlich die wesentlichen Dinge geklärt werden. „Es geht nur um 0,3 oder 0,5“, sagt Robert Pelzer aus Hönningen. Er ist seit 40 Jahren Stammkunde bei Axmacher. Der Suche nach einem Ersatzmann seines Haar-Vertrauens sieht er noch ausgesprochen entspannt entgegen. Gerade klärt er mit Axmacher die Millimeterlänge seines gewohnten Kurzhaarschnittes ab, es folgt das Trimmen des gepflegten Schnäuzers. Mehr muss Axmacher nicht wissen – selbstverständlich hat er ein Gedächtnis für die Wünsche seiner Stammkunden. Danach ergibt sich je nach Laune und Stimmung eben noch das eine oder andere Wort.

Axmacher ist seit 42 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Doch die hätten eben kein Interesse an der Weiterführung des Familienbetriebs gehabt. Er selbst habe damals anders gedacht und weitergemacht. Im neuen Jahr ist das Geschäft Geschichte, dann werde es im Schleidener Tal „eine Schieflage“ geben: Sieben Kolleginnen und Kollegen schneiden laut Axmacher in Gemünd, fünf in Schleiden. In Hellenthal selbst wird es keiner mehr sein, in der Gemeinde gibt es noch Friseure in den Außenorten.

Natürlich, so berichtet Axmacher, habe er versucht, einen neuen Inhaber für sein Geschäft zu finden. Doch Anfragen bei der Handwerkskammer und im Kollegenkreis blieben bisher erfolglos. So wird nun am morgigen Samstag, 29. Dezember, gegen 14.30 Uhr zum letzten Mal der Spiegel nach getaner Arbeit und zwecks Begutachtung hinter den Kundenkopf gehalten. Falls denn dann gerade ein Kunde da ist. „Denn wir arbeiten im Herrenfach ohne Termin“, erklärt Axmacher. „Herrenfach“ – das hört sich nun ein bisschen nach Coiffeur und städtisch an. Leicht und elegant wie die vier kleinen Schritte, die Karl-Friedrich Axmacher tausendfach um seine Kunden im Halbkreis gedreht hat.