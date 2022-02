Nach der Flut: Kreistags-Liste macht sich für das Berufskolleg in Kall stark

Kreis Euskirchen/Kall -

Wie geht es mit den Berufskollegs im Kreis Euskirchen weiter? Sowohl der Standort in Kall als auch der in Euskirchen sind durch die Flutkatastrophe in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Parteien im Kreistag haben sich für den Erhalt beider Standorte ausgesprochen.