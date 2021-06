Keine Impfungen mehr: Das Impfzentrum in Marmagen soll Ende September schließen

Kreis Euskirchen -

Das Ende des Impfzentrums in Marmagen ist offenbar besiegelt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Heinz Laumann verkündete am Donnerstag, er gehe „Stand heute davon aus, dass die Impfzentren zum 30. September 2021 schließen werden“. Die zukünftige Versorgung solle dann „regelhaft in die Arztpraxen“ übergehen. Laumann rechnet damit, dass bis Ende Juli alle impfwilligen Personen – und das seien in NRW etwa 80 Prozent der Bevölkerung – ihre Erstimpfung erhalten werden.