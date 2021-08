Kreis Euskirchen: Der aktuelle Stand und Kontakte in den Flutgebieten und den Kommunen

Kreis Euskirchen -

In Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist bleibt das Abkochgebot für das Trinkwasser in den bereits bekannt gegebenen Ortsteilen weiterhin bestehen, wie der Kreis Euskirchen am Freitag mitteilte. Noch rund 5800 Menschen im Kreis sind nach Angaben von Westnetz alleine in ihrem Verbreitungsgebiet durch defekte Hausanschlüsse ohne Strom. In den Städten und Gemeinden des Kreises schreiten die Aufräumarbeiten voran. Doch es fehlt noch an vielem. Daher sind zahlreiche Angebote und Anlaufstellen eingerichtet:

Kreis Euskirchen/Eifelland:

Beratung bei seelischen Krisen in der Hochwasser-Katastrophe

Viele Menschen haben in dieser Zeit sehr belastende Erfahrungen gemacht und teilweise traumatische Situationen erlebt. Das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen bietet kostenlose Beratung bei seelischen Krisen: 02251/ 15 466

Erreichbarkeit:

Montag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Dienstag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Mittwoch: 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Donnerstag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Freitag: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr

Flut-Hotlines Kreis Euskirchen

Die Hotlines vom Kreis Euskirchen sind folgende:

Bürgerfragen 02251 - 15 888

Helfer-Hotline 02251 - 15 910

Vermissten-Hotline 02251 – 1111

Durch die Aufräumarbeiten in den Kommunen tauchen neue Probleme auf. Christian Ramolla vom Gesundheitsamt: „Die ausgespülten Ablagerungen aus den Kanalisationen sind angetrocknet und wirbeln nun in Staubpartikel auf.“ Menschen mit geschwächtem Immunsystem können laut Ramolla eventuell Krankheitssymptome wie Magen-Darm-Beschwerden entwickeln, wenn sie die Staubpartikel aufnehmen. „Natürlich ist das gerade nicht der Fokus, aber auch in Hinblick auf Corona wäre es deshalb für die Gesundheit der Beteiligten sinnvoll, Masken zu tragen“, so Ramolla.

Der Schnellbus Gerolstein – Euskirchen fährt seit Montag auch die Haltestellen Blankenheim-Wald und Dahlem Haltestelle Bahnhof an. Mechernich entfällt als Halt. Die Schnellbuslinie Euskirchen-Kall bis Nettersheim wird verlängert und hat dann folgende Haltestellen: Euskirchen, Mechernich, Kall und Nettersheim. Damit sollen Pendler eine bessere Verbindung nach Euskirchen und in den Ballungsraum Köln/Bonn erhalten. Mehr Informationen und Fahrpläne auf der Kreishomepage.

hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/einschraenkungen-im-oepnv

Straßen teils unpassierbar

Zudem sind noch zahlreiche Straßen im Kreis unpassierbar. Der Kreis hat dazu eine Karte veröffentlicht, auf der die Sperrungen laufend aktualisiert werden.

https://bit.ly/schadensmelderkreis

Die Berater der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen sind derzeit in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten unterwegs, um Unternehmer bei akuten Fragen zur aktuellen Situation zu unterstützen.



Der mobile Beratungsservice ist unter anderem am Donnerstag, 29. Juli, in Bad Münstereifel unterwegs und wird zusätzlich zur telefonischen Beratung und der Beratung per Mail angeboten. Die Experten informieren beispielsweise über finanzielle und materielle Hilfen oder beantworten Fragen zur derzeitigen Situation von Auszubildenden. Betroffene Unternehmen können außerdem einen persönlichen Vor-Ort-Termin mit ihrem IHK-Berater vereinbaren. Ansprechpartner ist Philipp Piecha per E-Mail oder unter Tel. 02 41/4 46 02 70.

Hilfe für Unternehmen

Der Kreis hat für vom Hochwasser betroffene Unternehmen eine Hotline eingerichtet. Die Kreiswirtschaftsförderung ist von montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr per Mail erreichbar oder unter 01 63/7 15 70 66.

wirtschaftsfoerderung@kreis-euskirchen.de

philipp.piecha@aachen.ihk.de

Müll

Das oberschlesische Eichendorff-Kultur- und Begegnungszentrum in Lubowitz lädt 30 Kinder im Alter von zehn bis 18 Jahren aus den betroffenen Katastrophengebieten ein, kostenlos ab dem 14. August für zwei Wochen nach Oberschlesien zu fahren. Interessierte können sich unter 0 22 44/ 9 25 90 melden.



Nachdem die Betriebe der Städte und Gemeinden vermehrt die Orte und Straßen vom Sperrmüll befreit haben, wird die Abholung seit dieser Woche wieder im gesamten Kreisgebiet von der Firma Schönmackers übernommen. Sperrmüllanmeldung und Terminvergaben seien wieder möglich, heißt es weiter. Es gelten die üblichen Abfallkalender. In den Kommunen Bad Münstereifel, Euskirchen, Kall und Weilerswist laufe die Sperrmüllabholung aufgrund der Mengen an Müll noch nicht reibungslos, so das Unternehmen.

Bad Münstereifel



Abkochgebot für Trinkwasser: Hier gilt es noch (Stand: 8. August)



Der Kreis Euskirchen hat das Abkochgebot von Trinkwasser am Freitagnachmittag in weiteren Ortschaften von Bad Münstereifel aufgehoben. Weiterhin besteht das Gebot in der Kernstadt von Bad Münstereifel selbst sowie in den Ortschaften Arloff, Iversheim, Kalkar, Kirspenich, Rodert, Eichen, Houverath, Lanzerath, Limbach, Maulbach, Scheuren und Wald. Bad Münstereifel ist die letzte Stadt im Kreis, in der das Abkochgebot besteht.

Glasfasernetz

Nach der Flutkatastrophe will die Telekom in der Kernstadt ihr Glasfasernetz ausbauen. Statt wie bisher Glasfaser bis zu den sogenannten Grauen Kästen will das Unternehmen die neuen Leitungen nun bis zu den Häusern verlegen. Wann die Arbeiten beginnen werden, kann die Telekom noch nicht mitteilen.



Da die Hausmüllentsorgung in der Kernstadt überwiegend nicht mehr möglich ist, hat die Verwaltung drei Ablageorte eingerichtet. Am Orchheimer Tor/Ecke Große Bleiche, am Werther Tor und am Parkplatz B 51 / Burg / Fahrtrichtung Euskirchen rechts können entweder die vorhandenen Tonnen zur Leerung gemäß Abfallkalender bereit gestellt oder aber gebündelte Säcke abgelegt werden. Gelbe Säcke zur Trennung sind im Rathaus, Zimmer 120, erhältlich, teilt die Stadtverwaltung mit.

Benefizabend: Kabarett verschoben

Der für Mitte Juli geplante Kabarettauftritt von Eva Eiselt mit ihrem Programm „Wenn Schubladen denken könnten“ wurde aufgrund der Flutkatastrophe auf Samstag, 28. August, verschoben und findet als Benefizveranstaltung im Open-Air-Kulturstall, Rönnstraße 44, in Nöthen statt. Die Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Ein negativer Corona-Test oder ein Genesenen-/Geimpft-Nachweis ist notwendig. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Alle Einnahmen werden an die Bürgerstiftung Bad Münstereifel gespendet, so die Veranstalter.

Bücherei

Die Stadtbücherei, Kölner Straße 4, ist wieder geöffnet. „Die Flutkatastrophe hat nur minimale Schäden verursacht“, teilt die Verwaltung mit. Vorläufige Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr sowie freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr. Montags und mittwochs ist die Bücherei geschlossen.

Betreuungsplätze für Kinder

Das Team der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Kreises bietet vom Hochwasser betroffenen Familien Beratung zu Betreuungsplätzen für Kinder an. Termine können unter Tel. 0 22 51/1 57 10 vereinbart werden. Die Beratungsstelle ist montags bis freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Auch die schulpsychologische Beratungsstelle unterstützt Familien und Schulen nach der Flut. Unter Tel. 0 22 51/1 57 30 können Betroffene Kontakt aufnehmen. Die Beratungszeiten sind montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr.



Unterricht

Das Erdgeschoss des vom Hochwasser schwer beschädigten St.-Angela-Gymnasiums wurde dank der vielen Helfer bereits entkernt. Auch eine erste Grundreinigung konnte nach Angaben des Schulleiters Bernhard Helfer stattfinden. Die Schule arbeite derzeit daran, den Präsenzunterricht zumindest für die neuen Fünftklässler und die Schüler der Qualifikationsphase 2 nach den Ferien so schnell wie möglich herstellen zu können. Hierzu wird auf dem Schulgelände auch ein Containerdorf entstehen.

katastrophenhilfe@bad-muenstereifel.de

www.bad-muenstereifel.de/athaus-service/hochwasserkatastrophe

Einwohnermeldeamt und das Standesamt

Das Einwohnermeldeamt und das Standesamt sind derzeit im Notbetrieb, teilt die Stadtverwaltung mit. Daher sei die Vorsprache nur in zwingend unaufschiebbaren Anliegen und nach vorheriger Terminabsprache möglich. Das Amt ist per E-Mail sowie unter Tel. 02253/505234 und 02253/505239 erreichbar.

Betreuungsangebote für Kinder

Der Kinderschutzbund in Bad Münstereifel bietet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren bis einschließlich Freitag, 13. August, täglich von 10 bis 17 Uhr, eine Tagesbetreuung an. Die Betreuung findet im Schleidpark Höhe Hotel Sonnenhof, Schleidtalstraße 23, statt und ist kostenlos. Die Kinder werden gebeten, Kleidung entsprechend den Wetterverhältnissen mitzubringen sowie wenn möglich eine Trinkflasche, eigenes Essbesteck und eine Lunchbox, die nachgefüllt wird. Für ein Mittagessen ist gesorgt.

Der Schülergarten bietet ebenfalls eine Betreuung für Kinder aus Hochwassergebieten an. Bei der Naturschutzstation, Teichmannhaus 1, findet die Betreuung montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr statt. Wie lange das Angebot besteht, ist nach Aussage der Veranstalter noch nicht klar. Ein Shuttle-Service morgens und mittags ist eingerichtet und online einzusehen.

In der Grundschule Houverath, Eichener Straße 2, ist montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr eine Betreuung eingerichtet. Ein Shuttle zur Grundschule kann nicht angeboten werden. Anmeldung direkt vor Ort, per E-Mail oder unter 02273/ 6047024. Alle Angebote richten sich an Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

einwohnermeldeamt@bad-muenstereifel.de

www.bad-muenstereifel.de/rathaus-service/hochwasserkatastrophe/kinderbetreuungsangebote/

Taxinotverkehr Iversheim



Der Taxinotverkehr für die Bürgerinnen und Bürger aus Iversheim wird bis Freitag, 6. August, fortgesetzt, muss seit Dienstag aber beim Taxiunternehmen telefonisch beantragt werden. Der Notverkehr fährt im Stundentakt montags bis freitags zwischen 5.30 Uhr ab Iversheim bis 21.15 Uhr ab Bad Münstereifel, samstags ab 6.30 bis 20.15 Uhr und sonntags 8.30 bis 19.15 Uhr . Die Fahrten sind weiterhin kostenlos für alle Fahrgäste und können unter Tel. 0 22 53/27 60 bestellt werden.

Blankenheim

Seit Montag muss der Müll laut Gemeinde wieder wie gewohnt entsorgt werden. Es gelten die Termine des Abfallkalenders.

www.blankenheim.de/index.php?id=936

Wanderwege



Nach dem Unwetter sind laut der Gemeindeverwaltung die meisten Wanderwege wieder freigegeben. Die Schäden seien erfasst, zum Teil behoben oder Umleitungen eingerichtet, so die Gemeinde. Weiterhin gesperrt sind die Wanderwege „Durchs Auelbachtal“, „Mühlheimer Naturbachtal“ und „Zum Kalkofen“ sowie der „AhrSteig“ und der „Ahrradweg“ als Fernwege. Die Naturlagerplätze in den einzelnen Kommunen bleiben bis einschließlich Montag, 16. August, ebenfalls geschlossen, so die Verwaltung.

Dahlem

Das Schwimmbad kann noch nicht öffnen, da das Wasser auf Verunreinigungen überprüft werden muss, wie Bürgermeister Jan Lembach berichtete. Das gelte auch für den Kronenburger See. Davon abgesehen seien Touristen nun in der Gemeinde wieder willkommen.

www.dahlem.de/Rathaus/

Stadt Euskirchen

Betreuungsangebote für Kinder

www.euskirchen.de/leben-in-euskirchen/aktuelle-mitteilungen

Pützgasse in Flamersheim wieder freigegeben

Die Pützgasse in Flamersheim ist wieder für den Verkehr freigegeben. In den letzten drei Wochen wurden Teile der Straße als Abladestelle für Sperrmüll, insbesondere aus dem Ortsteil Flamersheim, genutzt. Der Müll sei von den Technischen Diensten zwischenzeitlich vollständig abgeräumt worden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Sperrmüll/Müll

Die Abfuhr des Sperrmülls in Euskirchen kehrt ab Montag, 2. August, wieder in den Normalbetrieb der Firma Schönmackers zurück. Die Stadt kann zudem die Entsorgung von Bauschutt nicht weiter übernehmen. Dies sei nun Sache der Eigentümer. Die Anmeldung für die Sperrmülltermine in den kommenden beiden Wochen ist unter 0 22 51/ 1 42 80 und 1 44 57 möglich. Der Containerplatz für Altpapier, Pappe und Altglas auf dem Gelände der Technischen Dienste an der Von-Siemens-Straße ist bis auf Weiteres geschlossen.

Das Museum König bietet am 2., 3. und 4. August sowie am 9. und 10. August jeweils ab 11 Uhr eine kostenfreie Forschungs- und Bastelstation für Kinder am Spielplatz Jülicher Ring an. Damit sollen von der Flut betroffene Eltern entlastet werden.

Der Containerplatz an der Von-Siemens-Straße 17, neben dem Gebäude des Stadtbetriebs Technische Dienste, bleibt aus betriebsbedingten Gründen bis auf weiteres grundsätzlich geschlossen. Am Samstag, 7. August, findet von 9 bis 13 Uhr eine Sonderöffnung zur Annahme von Altpapier und Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen statt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das Material muss sauber und trocken bei der Abgabe sein. Verschmutztes, nasses oder verschimmeltes Altpapier kann derzeit noch von montags bis samstags zwischen 9 und 16 Uhr zur ehemaligen belgischen Kaserne, Einfahrt über Kommerner Straße gegenüber der Total Tankstelle, gebracht werden.

Das mobile Spielangebot der katholischen Jugendagentur Bonn ist auch in den nächsten beiden Wochen bis Freitag, 13. August, montags bis freitags zwischen 11 und 16 Uhr im Stadtgebiet unterwegs: montags am Wendehammer Hollandstraße in Schweinheim, dienstags am Sportlerheim/Sportplatz Wißkirchen, mittwochs am Spielplatz an der Grundschule in Flamersheim, donnerstags an der Kita, Stephanusstraße 8, in Roitzheim und freitags am Jugendheim in Kreuzweingarten.

Mais-Labyrinth

Der Birkenhof Euskirchen, Auf dem Maarpfad 3, bietet nach zweijähriger Pause in diesem Jahr wieder sein Mais-Labyrinth an. Täglich von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang (solange der Mais steht) können Jung und Alt durch den Irrgarten laufen. Zusätzlich sind zwölf Stationen im Labyrinth versteckt, an denen Fragen beantwortet werden müssen. Wer alle Fragen richtig beantwortet, hat die Chance auf einen Gewinn, so Veranstalterin Anna-Lena Lanzerath. Etwa 60 Minuten dauert ein Gang durch den Irrgarten. Kinder zahlen 3,50 Euro, Erwachsene vier Euro. Lanzerath bittet, das Geld passend mitzubringen, am Eingang hänge eine Box für die Bezahlung.

Seniorenvertretung

Das für Dienstag, 24. August, geplante Plenum der Seniorenvertretung SIE, in dem auch für die Projektgruppe Politik eine neue Sprecherin oder ein neuer Sprecher samt Stellvertretung gewählt werden sollte, wird verschoben. Das City-Forum steht aufgrund der Hochwasserkatastrophe nicht zur Verfügung, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Kall

In Kall wurden zahlreiche öffentliche Einrichtungen schwer beschädigt. Dazu gehören unter anderem das Rathaus, das Haus der Begegnung, die Grundschule, das Schwimmbad, das Feuerwehrgerätehaus und die beiden Sportplätze. Zusammen mit den Schäden an Brücken und Straßen schätzt die Verwaltung die bislang ermittelten Kosten auf rund 60 Millionen Euro.



Ehrenamtliche Hilfe für Bautrupps



Der Bauhof vermittelt ehrenamtliche Hilfe für Bautrupps und Elektriker, außerdem stehen Entfeuchtungsgeräte für Betroffene ohne Versicherung zum Verleih. Zuständig ist Bauhofleiter André Kaudel unter Tel. 01 62/7 97 78 32. Die Müllablagefläche in Sötenich nimmt ab jetzt nur noch Bauschutt an.

www.kall.de/aktuelles/2021-2-aktuelle-meldungen.php

Betreuungsangebote für Kinder

Neben der Betreuung im Kindergarten Krekel plant Kall ein Angebot für psychosoziale Betreuung für Erwachsene. „Damit wollen wir wieder etwas Stabilität herstellen, das ist auch für Kinder wichtig“, so Bürgermeister Hermann-Josef Esser. Konkrete Anlaufstellen folgen noch.



Tierärztin



Ab dem 1. September bietet die Tierärztin Elfi Kannengießer ihre Leistungen in Übergangsräumlichkeiten in der ehemaligen Bäckerei Piehler, Hindenburgstraße 25, an.



Schadenskarten



Die Schadenskarten auf der Homepage der Gemeinde werden am Donnerstag (5. August) im Laufe des Tages aktualisiert. In den Karten können Anwohner einsehen, ob sie als besonders betroffen gelten und somit besondere Hilfsleistungen von der Gemeinde in Anspruch nehmen können. Die Karten finden sich auf der Internetseite.



Krisenintervention



Die Gemeinde zieht zudem eine Zwischenbilanz aus dem Kriseninterventionsprogramm: „Die Beratung wurde sehr gut angenommen“, sagt Pressesprecherin Alice Gempfer.

Heimbach

Das Impfzentrum Am Ellernbusch 18-20 in Düren bietet jeden Samstag Impfungen für Zwölf- bis 15-Jährige gemäß der Stiko-Empfehlungen an.

Der Eifelverein weist darauf hin, dass der Kreis Düren, und damit auch Heimbach, wieder geöffnet für Touristen sei.

www.heimbach-eifel.de/aktuelles/meldungen/aktuelle-gefahrenlage.php

Die Stadt zahle weiter Soforthilfen aus, so Benedikt Marx, der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters: Bis Mittwoch seien insgesamt 108 500 Euro an 41 Antragsteller ausgezahlt worden. Darunter seien auch fünf Anträge für Gewerbebetriebe gewesen.

Kino im Freibad

Aufgrund des Hochwassers hat die Stadt in diesem Jahr das Open-Air-Kino ins Heimbacher Freibad verlegt. Filmschauplätze NRW gastiert dort mit „Der Buchladen der Florence Green“ und dem Kurzfilm „Finte“.

Der Landkreis Düren teilt mit, dass der Rurufer-Radweg, der auch durch Heimbach führt, derzeit wegen der Hochwasserschäden nur im Südkreis befahrbar ist.

Betreuungsangebote für Kinder

In Heimbach findet keine gesonderte Betreuung für die Kinder statt. Das übliche Ferienprogramm der Stadt gilt aber nach wie vor.

Hellenthal

Sperrmüll

Bürgermeister Rudolf Westerburg weist darauf hin, dass flutbedingter Sperrmüll noch bis Ende der Woche von der Gemeinde abgeholt wird. „Es wird auch viel Sperrmüll aufgekarrt, der nicht durch die Flut entstanden ist“, sagt er. Zudem müsse Bauschutt gesondert entsorgt werden. Folgende Kippstellen für Müll dürfen nicht mehr angefahren werden: Hollerather Knie, Rescheid, Hönningen und Reifferscheid.

Eifelschleifen begehbar

Die Gemeinde weist darauf hin, dass beschädigte Eifelschleifen und –spuren wieder begehbar seien. Eine Übersicht der gesperrten Strecken stehen online.

www.wanderwelt-nordeifel.de/wegemanagement/aktuelle-wegemeldungen.html

Betreuungsangebote für Kinder

In Hellenthal sind alle Kindergärten in Betrieb. Eine außerordentliche Betreuung für Kinder, die vom Hochwasser betroffen sind, gibt es nicht.

Die vom 2. August bis zum 1. Oktober geplante Veranstaltung „Sport im Park“ fällt aus, da viele Trainer vom Hochwasser betroffen sind.

Das Wildgehege Hellenthal möchte den Kindern der vom Hochwasser betroffenen Familien im Schleidener Tal und in der Gemeinde Kall einige unbeschwerte Stunden abseits des zerstörten Umfeldes ermöglichen. Gruppen betroffener Kinder sind mit Betreuungspersonen zu einem kostenlosen Besuch eingeladen.

www.greifvogelstation-hellenthal.de

Mechernich

Kindertagesstätte



Die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Firmenich ist vom Hochwasser schwer getroffen worden, wie es in einer Mitteilung der Stadt Mechernich heißt. Die dreigruppige Einrichtung sei komplett überflutet worden. In Absprache mit der Awo sei es gelungen, die Kinder durch Überbelegungen in den Übergang-Container-Kitas in Firmenich und Mechernich-Nord unterzubringen. Die Eltern sind entsprechend informiert worden.

Die gerade erst aufgestellten Kita-Container nahe der Satzveyer Straße in Firmenich wurden allerdings auch nicht von der Flut verschont. Sie sollen aber, so die Stadt, bis zum regulären Kindergartenstart wieder bezugsfertig sein. Lediglich die Böden müssten erneuert werden, was in einem Container relativ einfach sei. (eb)

Gasversorgung



Die Gasversorgung im südlichen Satzvey ist laut Erstem Beigeordneten Thomas Hambach von Mittwoch (4. Juni) an wieder gesichert.

Betreuungsangebote für Kinder

Vom Hochwasser betroffene Familien, die ein Kind zum beginnenden Schuljahr einschulen lassen, können sich wegen der Erstausstattung an Christine Klein vom Fachbereich Bildung und Soziales im Rathaus unter 02443/49 43 13 wenden.

Seelische Belastungen In den von der Flut betroffenen Gebieten sind Kriseninterventionsteams aus ganz Deutschland im Einsatz. So kümmert sich etwa seit Dienstag das Notfallseelsorge-Team der Malteser aus dem schleswig-holsteinischen Norderstedt um die Bevölkerung und die Einsatzkräfte in der Stadt Schleiden. Die Maßnahmen der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) dienen der Bewältigung kritischer Lebensereignisse und der besonderen seelischen Belastungen, die für die Betroffenen dadurch entstehen. Den Menschen aus Schleiden stehen die Fachkräfte unter Tel. 0 24 45/ 89 500 zur Verfügung. Für persönliche Gespräche sind die Helfer zudem in der Realschule Schleiden sowie an den Essensausgaben in Schleiden und Gemünd zu finden. Für die Einsatzkräfte ist unter Tel. 02 445/ 8 95 10 ist eine Hotline geschaltet . Auf Wunsch sind die Gespräche anonym. (hn)

Bis Freitag, 13. August, steht jeweils von 11 bis 15 Uhr ein Spielmobil für Kinder und Jugendliche in Mechernich und Zülpich bereit. Kostenlos und ohne Anmeldung kann dort unter anderem gebastelt, Federball oder mit dem Diabolo gespielt werden. Das Angebot stammt von der Katholischen Jugendagentur Bonn und findet sich jeweils am Pfarrheim: Am heutigen Donnerstag in Schwerfen, am Freitag in Kommern, am Montag in Nemmenich, am Dienstag in Satzvey und am Freitag in Sinzenich. Ansprechpartnerin ist Jugendreferentin Pia Rohloff. Sie ist unter Tel. 0 17 6/12 65 27 62 erreichbar.

Lesung für Kinder

Am Sonntag, 29. August, ab 14.30 Uhr (Einlass: 14 Uhr), liest Sascha Gutzeit in der Feuerwache aus seinem neusten Kinderbuch über die Detektivspinne Luise. Der Eintritt liegt symbolisch bei einem Euro. „Wir verzichten auf den ursprünglich angesetzten Eintrittspreis von drei und fünf Euro, weil die Bevölkerung in den letzten Wochen genug gelitten hat“, sagt Löschzugführer Hussein Yassine.

Unterricht

Der Schulunterricht in der Stadt kann nach den Ferien wie geplant stattfinden, trotz der Flutschäden. Für die stark beschädigte Awo-Kita ist eine Übergangslösung mit Containern geplant.

Mitmach-Zirkus

Am Montag, 30. August, findet ab 14.30 Uhr auf dem Vorplatz des ehemaligen Casinos, Friedrich-Wilhelm-Straße 30, ein Mitmach-Zirkus statt. Die Besucher können selbst jonglieren und artistische Kunststücke ausprobieren.





Nettersheim

Die Hochwasserkatastrophe hat auch die Brückenbauwerke an Genfbach und Urft im Zentralort in Mitleidenschaft gezogen. Die Brücken am Engelgauer Weg, an der Kleingasse sowie an der Straße Auf der Aerk können laut Bürgermeister Norbert Crump aktuell nicht befahren werden. Zudem musste die Brücke an der Klosterstraße an der Metzgerei Böhmer für den Verkehr gesperrt werden, da sie im Fundamentbereich tiefe Ausspülungen aufweist. Gemeinsam mit dem Kreis arbeite man an zeitnahen Lösungen.

www.nettersheim.de

Müllsammelplatz



Die Aufräumarbeiten dauern weiter an, wie Bürgermeister Norbert Crump mitteilt. Schwerpunktmäßig werden derzeit Maßnahmen im Bereich der Bachläufe durchgeführt. Der Müllsammelplatz stehe weiterhin zur Verfügung. Darüber hinaus werden Instandsetzungsarbeiten an den Brückenbauwerken durchgeführt sowie die Arbeiten am Waldkindergarten vorangetrieben. Auch die Soforthilfen für private Betroffene und Gewerbetreibende werden weiter ausbezahlt. Mehr als 400.000 Euro seien schon weitergegeben worden.

Schleiden

Müll-Entsorgung

Dass die von der Hochwasserkatastrophe Betroffenen nun auch noch für die Entsorgung ihres Mülls und Bauschutts zahlen sollten, hat für reichlich Unmut gesorgt. Durch die Zusage der Kostenübernahme von Bund und Land ist das Thema glücklicherweise vom Tisch. Doch den Flutmüll einfach vor die Tür stellen, geht trotzdem nicht mehr.



Er kann zum Abfallwirtschaftszentrum nach Strempt gebracht werden oder zu kommunalen Sammelplätzen. Einen solchen, darauf weist Bürgermeister Ingo Pfennings hin, gibt es in der Stadt Schleiden nicht – noch nicht. Der soll nun zeitnah eingerichtet werden. Mehr Informationen hier.



Zinsfreie Stundung von Steuerzahlungen



Die Stadt bietet Flutopfern eine zinsfreie Stundung der Steuerzahlungen an, die bereits fällig sind oder am Stichtag des 15. August fällig werden. Dies betrifft zum Beispiel die anfallende Grundsteuer A und B, die Gewerbe- oder Hundesteuer sowie Müllgebühren. Der formlose Antrag auf Stundung ist baldmöglichst per E-Mail oder per Post an die Stadt Schleiden, Blankenheimer Straße 2, 53937 Schleiden, zu stellen. Im Antrag sind die persönlichen Verhältnisse kurz darzulegen. Für Rückfragen steht die Stadtkasse unter Tel. 0 24 45/8 94 20 zur Verfügung.

stadtkasse@schleiden.de

Weilerswist

Die Gemeinde schätzt die Schadenshöhe nach dem Hochwasser auf 35 Millionen Euro. Betroffen sind demnach Straßen, Gehwege, Radwege und Brücken sowie die Kirchtal-Kita, die Tomberghalle und der Sportplatz in Vernich, das Weilerswister Sportzentrum, die Grundschule in Vernich sowie die Feuerwehrgerätehäuser Vernich, Metternich, Hausweiler und Lommersum.



Spendenkonto

Nach Angaben der Verwaltung sind auf dem Spendenkonto der Gemeinde bereits mehr als 100.000 Euro eingegangen. Damit soll Betroffenen „unbürokratisch und schnell geholfen werden“. Wie und wann das Geld verteilt wird, ist nach Angaben des Kämmerers noch in der Abstimmung. Weitere Spenden werden entgegengenommen.

www.weilerswist.de

Müll

Der Sperrmüll wird nach Angaben der Verwaltung noch bis zum Ende dieser Woche vom Entsorgungsunternehmen Schönmackers nach und nach abgeholt.

Restmüll in Säcken kann zu den regulären Abfuhrterminen dazugestellt werden.

Bürger aus der Gemeinde können vom 10. August, an Bauschutt, der durch das Hochwasser entstanden ist, kostenfrei unter Angabe des Namens und der Adresse Am Heiligenhäuschen in Swisttal-Straßfeld entsorgen. Die Firma Josef Esser Sand und Kies nimmt dort Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik und Estrich entgegen. Alle anderen Materialien sind vorab vom Bauschutt zu trennen. Die Container-Stellung ist nicht kostenfrei.

Zülpich

Von Sonntag, 8. August, bis Dienstag, 17. August, findet im Seepark Zülpich täglich das Hüpfburgenfestival „Jump im Park“ statt. Von Europas größtem aufblasbaren Piratenschiff bis zu einer großen Dino- und Gorillarutsche sowie einem sportlichen Hindernisparcours finden sich auf 6000 Quadratmetern viele sportliche Angebote für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Kinder und Jugendliche von 3 bis 17 Jahren zahlen drei Euro plus Parkeintritt, um mit zu hüpfen, Erwachsene zwei Euro. Das Festivalgelände ist am Eröffnungstag von 14 Uhr bis 19 Uhr und anschließend täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Betreuungsangebot für Kinder

Die Surfschule Tim’s Beach bietet Kindern, deren Familie vom Hochwasser betroffen sind, je eine Woche kostenfreie Betreuung am Wassersportsee an. Sie findet in der ersten oder zweiten Augustwoche von Montag bis Freitag (9 bis 16 Uhr, Freitag bis 13 Uhr) statt. Anmeldung unter Tel. 0178/4545494.