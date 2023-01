Geld abheben ist im SB-Center in Stotzheim derzeit nicht möglich (Symbolbild).

Euskirchen-Stotzheim – Der Geldautomat im SB-Center Stotzheim ist nicht mehr in Betrieb. Wie die Kreissparkasse Euskirchen (KSK) am Dienstag mitteilte, reagiere sie damit auf die Serie von Automatensprengungen im Kreisgebiet in den letzten Wochen. Die Kunden werden gebeten, für die Bargeldversorgung auf die umliegenden KSK-Geldautomaten auszuweichen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Geldautomat gesprengt Anzeige Filiale der Kreissparkasse in Mechernich gleicht Trümmerfeld von Tom Steinicke , Stephan Everling , Ramona Hammes

Nach Automatensprengung Anzeige KSK will Übergangslösungen für Kunden in Mechernich schaffen von Ramona Hammes

Das könnten laut KSK die Automaten im SB-Center im Sparkassenzentrum, Von-Siemens-Straße 8, oder im SB-Center Kuchenheim, Kuchenheimer Str. 117, sein.