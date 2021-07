Kreis Euskirchen: Nach der Flut – Mikroorganismen im Einsatz gegen Moder und Gestank

Kreis Euskirchen -

Das Schlimme an einem Hochwasser ist nicht nur die zerstörerische Kraft der Fluten. Mindestens genauso schlimm ist das, was mit dem Wasser in Häuser und Gärten sowie auf die Felder gelangt und diese tränkt: Schlamm, Heizöl, Benzin, Chemikalien, Fäkalien, tote Tiere, Schwermetalle und vieles mehr. Die Tage nach einer Flutkatastrophe wie dieser sind auch verbunden mit der Sorge vor Fäulnis, Gestank und Schimmelbildung.

Ein Blick in andere Bundesländer, die ebenfalls schlimme Flutkatastrophen erlebt haben, zeigt, dass man neben bewährten Hilfsmitteln wie Klarwasser, Schaufel, Besen und jeder Menge Manpower auch kleine, biologische Helfertruppen zum Einsatz bringen kann.

Ausgabestellen im Kreis Euskirchen Die drei großen deutschen EM-Hersteller – MikroVeda, Emiko und EM Chiemgau – spenden derzeit große Mengen EM in die Region. Flutgeschädigte aus dem Kreisgebiet erhalten kostenlos EM an folgenden Orten: Nettersheim-Engelgau, Himbergstraße 21, Familie Michels, 13 - 19 Uhr; Kall, Margaretenhof 2, Andreas Gentz; Iversheim, Tafel-Ausgabestelle, Mühlengasse; Arloff, Blumen Jansen. (hn)

Mit sogenannten Effektiven Mikroorganismen (EM) wurde bei den Flutkatastrophen 2013 in Teilen von Süd- und Ostdeutschland erfolgreich Soforthilfe geleistet. Mit Sprühfahrzeugen der Feuerwehr wurde die mikrobielle Mischkultur großflächig in Orten versprüht, die überflutet worden waren.



Gestank und Schimmelbildung konnte so erfolgreich zu Leibe gerückt werden. Denn die Effektiven Mikroorganismen sind in der Lage, Gifte zu neutralisieren und bakterielles Ungleichgewicht zu sanieren.

Flut: Häuser, selbst Fachwerkbauten, wieder bewohnbar machen

Die in der Eifel lebende, international gefragte EM-Expertin Dr. Anne Katharina Zschocke befasst sich seit vielen Jahren mit der Bedeutung und den Einsatzmöglichkeiten der Mikroorganismen. „Die in EM enthaltenen Enzyme sind imstande, chemische Verbindungen zu knacken und beispielsweise Stoffe, die stinken, in geruchlose Substanzen umzuwandeln“, erklärt die Ärztin.



Erfahrungsgemäß können EM nach Überflutungen helfen, Häuser, selbst Fachwerkgebäude mit Lehmputzen und Dielenböden, ohne Schimmel und Fäulnis wieder bewohnbar zu machen, so die Tondorferin.

In der jetzigen Situation könnten die freundlichen Helfer – die Bakterienteams – vor allem drei wichtige Dinge für die Flutgeschädigten tun: „Erstens Gestank beseitigen, von Heizöl als auch von Verwesung und Moder. Zweitens durch die Ansiedlung von gesunden Mikroorganismen verhindern, dass sich Schimmel entwickelt. Und drittens durch die antioxidative Wirkung auch Rost eindämmen.“ (Dr. Anne Katharina Zschocke)

Zu empfehlen sei, so Zschocke, die hellen EM pur auf die betroffenen, noch feuchten Wände sowie Holz- und Lehmbauteile zu sprühen, bestenfalls zwei Tage hintereinander, und dann abzuwarten, wie es sich entwickelt: „Bei Bedarf kann man das Ganze wiederholen.“ Wenn Schlamm noch nicht gleich beseitigt wurde, können EM auch verdünnt mit Wasser darauf aufgebracht werden.

Hersteller spenden Mikroorganismen für die Flut-Gebiete

Derzeit gelangen viele Spenden der drei großen deutschen EM-Hersteller in die Region, die kostenlos an Abgabestellen abgeholt werden können (siehe Anlaufstellen). Dort erhält man auch eine genaue Anleitung, wie mit den EM zu verfahren ist.

Auch wer Effektive Mikroorganismen bisher nicht kannte oder Berührungsängste hat, weil der Begriff „Bakterien“ fälschlicherweise nur mit Krankheit verbunden ist, sollte den Versuch wagen. „Anwenden, ausprobieren und eigene Erfahrungen sammeln“, empfiehlt Anne Katharina Zschocke.



Ärztin erinnert an Fürsorge für die Seele

Der Tondorferin brennt auch etwas anderes auf der Seele: „Es ist wichtig, dass jetzt nicht nur materieller Wiederaufbau geleistet wird, sondern dass der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Wir sind in erster Linie fühlende Wesen. Die seelische Not braucht angemessene Fürsorge“, so die Ärztin: „Es wäre ungesund, die Aufmerksamkeit jetzt bloß auf das Aufräumen und die äußere Wiederherstellung zu richten.“

Hintergrund: Leben ohne Mikroorganismen nicht denkbar Hinter dem Begriff „Effektive Mikroorganismen“, kurz EM, verbirgt sich eine mikrobielle Mischkultur aus rund 15 Stämmen von Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthese-Bakterien, die in flüssiger Lösung mit Melasse und Wasser in einem mehrwöchigen Prozess zu einem Team kultiviert werden. Als positiv miteinander wirkende Mischkultur sind Effektive Mikroorganismen imstande, einen harmonisierenden Impuls in ein bestehendes Milieu zu geben. Sie setzen Materie unter Bildung antioxidativer Nährsubstrate um, schaffen ein Gleichgewicht und wandeln gestörten Lebensraum zum Gesunden hin um. Das Mikroklima in feuchten Räumen lässt sich durch den Einsatz von EM steuern: Fäulnisgase werden erst gar nicht gebildet, Schimmelsporen finden keinen geeigneten Nährboden, um sich auszubreiten. Mikroorganismen: Einsatz auch in der Landwirtschaft Mikroorganismen gibt es überall auf der Erde, sie besiedeln natürlicherweise alle Lebensräume, ein Leben ohne sie wäre nicht denkbar. Sie können Böden verbessern, Wasser und Gewässer klären, Gestank neutralisieren und wirken gegen Fäulnis, Schimmel und Rost. EM werden seit vielen Jahren in der Landwirtschaft, im Gartenbau, bei der Tierhaltung, zur Abwasserbehandlung, im Haushalt, in Hygiene und Medizin, in der Gastronomie, dem Baugewerbe und weiteren Bereichen eingesetzt. (hn)

