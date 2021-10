Kreisliga: Timo Quast erlöst die JSG Erft : Erst Elfer verschossen, dann der Held

Der Tabellenzweite, der SV Schöneseiffen, stolpert bei der SG Dahlem-Schmidtheim. Die Gäste unterlagen letztlich verdient mit 1:2 (1:1). Die Platzherren beginnen druckvoll und gehen bereits in der 16. Minute in Führung. Joseph Jentges trifft nach Vorlage von Sebastian Etten, der seinen Mannschaftskollegen am Elfmeterpunkt frei spielt. In der Folgezeit hat die SG die besseren Chancen, das Tor machen aber die Gäste. Daniel Schmidt schweißt den Ball in den Winkel.

In der 77. Minute erlöst Johann Jentges sich, seine Mannschaft und Trainer Marcel Timm. Nach Vorarbeit von Luca Caputo trifft er zum 2:1. Durch den Erfolg verbessern sich die Gastgeber auf den dritten Platz. Das Maß aller Dinge bleibt aber die TuS DJK Dreiborn. (tom)