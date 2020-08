Covid-19-Fall in Mechernicher Kita: 152 Kinder und 39 Erzieherinnen in Quarantäne

Kreis Euskirche -

In Mechernich müssen 152 Kindergartenkinder sowie 39 Erzieherinnen in Quarantäne. Das teilte der Kreis Euskirchen am Freitagmittag mit. Die Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt in Mechernich-Strempt und Mechernich-Zentrum müssen voraussichtlich für zwei Wochen den Betrieb einstellen, nachdem in den Einrichtungen jeweils eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

„Beide betroffenen Erzieherinnen zeigten keinerlei Krankheitssymptome, die Testungen erfolgten im Rahmen der vom Land NRW ermöglichten freiwilligen Testungen für Personal in Kindertagesstätten und Schulen“, teilte der Kreis mit. Die betroffenen Kinder und Erzieherinnen erhielten nun neben der schriftlichen Verfügung über die Quarantäne einen Gutschein für eine Testung im Testzentrum Mechernich. Ungeachtet der Ergebnisse der Testung bleibe aufgrund der Inkubationszeiten die häusliche Absonderung für 14 Tage in jedem Fall bestehen. (sch)