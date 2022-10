43 neue Wohneinheiten: Mietwohnungen werden in Mechernicher Mischgebiet gebaut

Mechernich -

Weil sich die Bautätigkeit in vielen Neubaugebieten im Kreis Euskirchen oftmals auf den Bau von Einfamilienhäusern beschränkt, ist das Angebot an Mietwohnungen überschaubar. Das ist auch in Mechernich nicht anders, wo in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Wohngebiete entstanden und auch noch weitere geplant sind.