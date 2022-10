Am Mühlenpark Kommern: Mechernich soll endlich einen Wohnmobilhafen bekommen

Das Gelände an der B477 diente noch bis ins vergangene Jahr als Standort für Flüchtlingsunterkünfte. „Mittlerweile wurden die Wohncontainer, die sich zuletzt an der Elisabethhütte befanden, jedoch auf das Gelände in der Peterheide in Mechernich transportiert“, informiert Fachbereichsleiter Holger Schmitz aus dem Mechernicher Rathaus.

Aktuell sind 223 Personen in den insgesamt vier Mechernicher Unterkünften für Geflüchtete untergebracht. „Wir haben Kapazitäten für insgesamt 330 Geflüchtete“, berichtet Schmitz weiter: „Wie lange wir damit auskommen, kann aber heute keiner vorhersagen.“ (thw)