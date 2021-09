Besondere Philosophie: Mechernicher Hof ist im WDR bei „Land & lecker“ zu sehen

Mechernich-Vussem -

Sie sei einem Nervenzusammenbruch sehr nahe gewesen. Zwar machte Nicole Nassiry auch kurz vor der Ankunft des lang ersehnten Besuchs einen aufgeräumten und ruhigen Eindruck, innerlich habe sie sich aber regelrecht überschlagen. „Die letzten Tage war alles noch in Ordnung, jetzt im Endspurt steigt die Nervosität aber mit jeder Minute“, berichtete die Betreiberin des Eifelhofladens Sanden in Vussem.

Grund für diese Aufregung waren die bereits seit Tagen laufenden Dreharbeiten für die WDR-Fernsehsendung „Land & lecker“, die ihre Teilnehmer in der 20. Staffel auch in den Mechernicher Ortsteil führen sollte. „Dies ist eine großartige Chance, um unsere Arbeit auf dem Hof der Öffentlichkeit näherzubringen – und diese Chance wollten wir unbedingt wahrnehmen.“

Zweiter Auftritt des Eifelhofs im WDR

Nach dem Besuch von Fernsehkoch Björn Freitag, der bereits für die Sendung „Viel für wenig – clever kochen mit Björn Freitag“ im vergangenen Jahr auf dem Eifelhofladen zu Gast war, hatte Nicole Nassiry mit „Land & lecker“ schon ihren zweiten Auftritt im WDR.

Für alle Beteiligten stellten die Vorbereitungen für den Fernsehdreh eine große Herausforderung dar. Aufgrund der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln musste bereits in der vergangenen Staffel auf den liebgewonnenen Oldtimerbus, der die Teilnehmer zu den einzelnen Höfen kutschierte, verzichtet werden. Stattdessen wurden die Kilometer auf E-Bikes zurückgelegt, was völlig neue Herausforderungen mit sich brachte.

E-Bikes statt Oldtimerbus

„In der ersten Folge hatten wir noch tolles Wetter, und alles war in Ordnung. Seither regnet es jedoch leider bei jeder Anfahrt, und trotz Regenjacke kommen wir immer komplett nass am Ziel an“, berichtete Nicole Nassiry. Da diese Fahrradtouren oftmals bis zu drei Stunden in Anspruch nehmen, sei dies nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung der gemeinsamen Tage der Teilnehmer gewesen.

Zwar gebe es bereits einen Plan B, wie die für das Dinner vorbereitete Bühne regensicher gemacht werden könnte, dies sei der immer größer werdenden Nervosität aber nicht zuträglich. „Wir hoffen einfach, dass alle trocken ankommen und den Tag hier genießen können.“

Wohnprojekt für seelisch Erkrankte – ein Hof mit besonderer Philosophie

Bis ins kleinste Detail hatten Nicole Nassiry und ihr Team die Dekorationen und das Menü für den Abend, zu dem unter anderem das Schmorgericht Boeuf Bourguignon mit Bratkartoffeln nach Eifeler Art zählte, vorbereitet.

Neben dem leckeren Essen sollte jedoch auch die Philosophie des Eifelhofladens im Mittelpunkt stehen. „Bei unserem Hof handelt es sich um eine Mischung aus Landwirtschaft und Betreutem Wohnen für seelisch erkrankte Menschen“, erklärte Otti Sanden, die Mutter der „Land & lecker“-Teilnehmerin. „Die Männer und Frauen, die in unserem Wohnverbund leben, werden je nach ihren Talenten und Vorlieben, arbeitstherapeutisch betreut. Sei es im Garten, in der Haus- und Landwirtschaft oder in der Verpackung.“

Ausstrahlung in der kommenden Woche

Durch einen geregelten Tagesablauf sollen die Bewohner so auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden. Von Beginn an habe dabei die Zucht und Haltung von Tieren eine wichtige Rolle gespielt, so Nassiry: „Lediglich die Schlachtung übernimmt ein Metzger, alles andere von der Aufzucht der Ferkel bis zur Abgabe an den Schlachthof passiert hier vor Ort. Eine verantwortungsvolle und bereichernde Aufgabe für uns und die Bewohner unseres Wohnverbundes.“

Die Ausstrahlung der WDR-Fernsehserie soll weitere Einblicke in die Arbeit und Philosophie des Mechernicher Eifelhofladens, der für Betreiber und Bewohner längst mehr als ein einfacher Arbeitsplatz darstellt, bieten.

Die Folge der WDR-Sendung „Land & lecker“, in der Nicole Nassiry ihren Eifelhofladen präsentiert wird am kommenden Montag, 20. September, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.

www.eifelhofladen.de