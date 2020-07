Mechernich -

Die Urologische Klinik des Kreiskrankenhauses Mechernich hat einen neuen Chef. Dr. Eugen Lang wird zum 1. August den Chefarztposten von Dr. Vilmos Nagy übernehmen. Nagy verlässt das Kreiskrankenhaus nach 18 Jahren.

Als Kind der Großstadt habe er hier auf dem Land seine Heimat gefunden, sagt der 66-Jährige. Deshalb will er auch im Ruhestand in Mechernich wohnen bleiben. Nagy ist in Budapest geboren und aufgewachsen. In den 1980er-Jahren kam er nach Deutschland. Nach Stationen im Ruhrgebiet folgte er 2002 auf Dr. Rudolf Stratmeyer als Chefarzt der Urologie am Kreiskrankenhaus.

Dank vom Geschäftsführer

Nun verlässt er die Klinik wieder. Geschäftsführer Manfred Herrmann bedankte sich bei Nagy für die gute Zusammenarbeit. Er sei stets ein offener, menschlicher und konstruktiver Chefarzt gewesen. Mit Dr. Eugen Lang folge auf ihn ein langjähriger Mitarbeiter, erklärte Herrmann.

Der 45-Jährige arbeitet seit 2013 als Oberarzt am Kreiskrankenhaus. 2018 verließ er die Klinik kurzzeitig, um sich in Hamburg in laparoskopischen Eingriffen schulen zu lassen. Nach einer kurzen Station in Oberhausen kehrte er 2019 nach Mechernich zurück. „Ich bin sehr froh, dass ich zurück bin“, berichtet Lang, der von sich selbst sagt, ein sehr junger Chefarzt zu sein.

Lob für Urologie in Mechernich

Die Urologie in Mechernich sei eine gut funktionierende Abteilung. Es gebe so gut wie kein Krankheitsbild, das dort nicht behandelt werden könne, so Lang. Nur in Spezialfällen, wie einer Nierentransplantation oder einer Geschlechtsangleichung, müssten Patienten an Spezialisten weiterverwiesen werden.

Als Chefarzt wolle er die minimal invasiven laparoskopischen Eingriffe in der Klinik noch stärker etablieren. Lang lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Köln.