Juwelier von drei Männern überfallen: Zwei Festnahmen nach Raub in Kommern

Mechernich-Kommern -

Die Euskirchener Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Juwelier in Kommern ausgeraubt zu haben. Die Polizei hatte vor wenigen Tagen mit Fotos einer Videoüberwachung nach drei Männern gesucht.

Im Zuge der Fahndung gerieten ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger aus dem Rhein-Sieg-Kreis in den Fokus der Ermittlungen. Wie die Beamten nun mitteilten, wurden sie am Mittwoch von der Euskirchener Polizei festgenommen. Beide Männer sind laut Polizei bereits in der Vergangenheit kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.

Die zuständige Bonner Staatsanwaltschaft stellte Antrag auf zwei Untersuchungshaftbefehle. Diesem Antrag entsprach am Mittwoch der zuständige Richter beim Euskirchener Amtsgericht.

Der Euskirchener Polizei zufolge dauern die Ermittlungen zur Beute und dem dritten Täter an. Dieser trug einen beigen Pullover, Jogginghose und eine Baseball-Kappe.