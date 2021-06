Kardinal im Gegenwind: Peter Ratz knöpft sich mit Kunstwerk Erzbistum Köln vor

Mechernich-Eiserfey -

Mechernich-Eiserfey. Metallisch glänzt das Kardinalskleid in der Sonne. Erschrocken schlägt der Erzbischof, an seiner Nickelbrille unschwer zu identifizieren, die Hand vor die Stirn. Mit der anderen hält er sich krampfhaft am Bischofsstab fest, der so in der Mauer des Eiserfeyer Hofes steckt, dass er sich drehen kann wie eine Wetterfahne.