Kommern: Erster Handwerkermarkt seit 2019 lockt mit süßer Kinder-Attraktion

Mechernich-Kommern -

Große Märkte mit viel Publikum sucht man seit Anfang des vergangenen Jahres im Kreis Euskirchen vergeblich. Auch die Kommerner mit ihrem Handwerkermarkt in der Kölner Straße waren keine Ausnahme.



Wegen der Corona-Pandemie mussten sie seit 2019 auf ihren traditionellen Markt verzichten. In zwei Wochen soll er aber wieder stattfinden – mit einer neuen Attraktion für Kinder und der 3G-Regel.

Kirmes in Kommern Start in das Kirmes- und Marktwochenende ist am Freitag, 15. Oktober, um 19 Uhr. Im Festzelt auf dem Arenbergplatz holen die Veranstalter den Kirmesknochen heraus, anschließend findet eine Disco im Festzelt statt. Die Schausteller öffnen ihre Buden schon ab 18 Uhr. Abends im Festzelt kann außerdem auch am Samstag gefeiert werden. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein Hochamt für die Verstorbenen des Kommerner Vereinskartells statt. Nach der Messe gibt es einen Umzug durch den Ortskern samt einer Kranzniederlegung. Beides wird vom örtlichen Tambourcorps und dem Musikverein Eicks begleitet. Um 17 Uhr gibt Liedermacher Uwe Reetz ein Konzert für Kinder im Festzelt. Mit einem Frühschoppen klingt das Kirmeswochenende am Montag, 18. Oktober, 11 Uhr, aus. Mit dabei sind auch die Eifeler Blechhandwerker. Die Kirmes endet um 18 Uhr mit der traditionellen Verbrennung des Kirmespitters. (maf)

„Eigentlich bräuchten wir die 3G-Regel nicht. Im Freien gilt keine Maskenpflicht mehr. Wir haben uns aber dafür entschieden, weil wir den Bürgern Sicherheit geben wollen“, erläutert Rolf Jaeck, Ortsbürgermeister von Kommern. Kontrollstellen gibt es an den Markteingängen rund um die Kölner Straße. Dort überprüft das Deutsche Rote Kreuz, ob die Besucher entweder genesen, getestet oder geimpft sind.

Abstand: Veranstalter vom Handwerkermarkt Kommern setzen auf Eigenverantwortung

Doch das Vereinskartell und der Ortsbürgermeister setzen auch auf die Eigenverantwortlichkeit der Besucher: „Wir hoffen natürlich, dass die Leute genug Abstand halten“, sagt Jaeck. Vorsichtshalber sei auch der Abstand zwischen den Ständen auf dreieinhalb Meter vergrößert worden. Dichtes Gedränge ist nämlich keine Seltenheit auf dem Markt in der historischen Altstadt. Jährlich besuchen ihn mehrere Tausend Menschen.

Das ist auch einer der Gründe, warum sich die Veranstalter gegen eine erneute Absage entschieden haben. Aber es gibt noch einen anderen Grund: „Wenn wir schon wieder abgesagt hätten, dann hätten wir den Markt nächstes Jahr vergessen können“, sagt Jaeck: „Die Handwerker bleiben sonst weg.“ Laut Jaeck sind es schon dieses Jahr deutlich weniger als 2019. Etwa 35 bis 40 Aussteller hätten sich bisher angemeldet, sagt er. 2019 waren es noch mehr als 70.

Der Kommerner Handwerkermarkt ist nicht zuletzt wegen der traditionellen Handwerker über die Stadtgrenzen von Mechernich hinaus bekannt. Zu den Ausstellern, die ihre Waren auf der Kölner Straße anbieten, gehören auch dieses Jahr Handwerker wie Korbmacher, Drechsler und Schmiede. Die Besucher können ihnen beim Fertigen von Stuhlbeinen, beim Schmieden von Hufeisen oder Flechten von Körben über die Schulter schauen.



Bonbonmanufaktur für Kinder

Für Kinder haben sich die Marktveranstalter dieses Jahr etwas Besonderes ausgedacht: Die Kommerner Bonbonmanufaktur stellt mit ihnen Süßigkeiten her.

Der Handwerkermarkt findet am Samstag, 16. Oktober, und an Sonntag, 17. Oktober, jeweils ab 11 Uhr auf der Kölner Straße und in der Kommerner Bürgerhalle statt. Zusätzlich zum Markt ist ein Kirmesprogramm geplant (siehe Kasten). Der Handwerkermarkt hat an beiden Tagen bis 18 Uhr geöffnet.