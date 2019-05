Unfall in Mechernich: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Pferdeanhänger

Mechernich-Kallmuth -

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 32 vor dem Ortseingang von Kallmuth ist am Mittwochmittag um kurz vor 13 Uhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Bad Münstereifel tödlich verletzt worden. Er war mit einem Pferdeanhängergespann zusammengestoßen, dessen Fahrer zur Festwiese des Georgsrittes, der Reiterprozession, die traditionell am 1. Mai in Kallmuth stattfindet, unterwegs war.



Der 69 Jahre alte, aus Euskirchen stammende Fahrer des Gespanns war aus Dottel kommend in Richtung Kallmuth unterwegs und wollte rund 100 Meter vor dem Ortseingang nach links in einen Feldweg in Richtung Schevener Straße einbiegen.



Das zerstörte Motorrad Stephan Everling Foto:

Der ebenfalls aus Richtung Dottel kommende Motorradfahrer prallte beim Versuch, das abbiegende Gespann zu überholen, gegen die hintere Seitentür des Zugfahrzeuges und wurde anschließend gegen einen Zaunpfahl geschleudert.



Rettungshubschrauber im Einsatz



Ein Notarzt und die Besatzungen zweier Rettungswagen eilten zur Unfallstelle. Der ebenfalls angeforderte Rettungshubschrauber landete auf der Kreisstraße. Die Bemühungen der Rettungskräfte, den Motorradfahrer wiederzubeleben, wurden jedoch noch an der Unfallstelle eingestellt. Der Fahrer des Gespanns wurde leicht verletzt und im Rettungswagen versorgt.



Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Nach ersten Feststellung der Polizei an der Unfallstelle sei aber überhöhte Geschwindigkeit offenbar nicht ursächlich für das Geschehen. Eine Blockierspur durch ein Bremsmanöver konnte nach Auskunft der Polizei nicht festgestellt werden.