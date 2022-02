Spektakulärer Fund in Nettersheim: Frau findet Sprengstoff für Automatensprengung

Nettersheim-Tondorf -

Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr in Tondorf: Eine Frau hatte am Samstagvormittag in Tondorf, im Bereich der Straße „Am Joelper“, zahlreiche illegal entsorgte Kanister entdeckt.

Nach Informationen dieser Zeitung dachte die Frau, dass es sich um Benzinkanister handelt und der Inhalt teilweise schon in den Armuthsbach geflossen sei. Sie informierte die Feuerwehr.

Sprengstoffspezialisten machten den Inhalt der Sporttasche unschädlich. Rene Schreiber Foto:

Die Löschgruppe Tondorf und der Nettersheimer Wehrleiter Rene Schreiber rückten unter dem Einsatzstichwort „G1 – Ölkanister entsorgt“ aus. „Das kommt schon mal vor“, so Schreiber. Was die Feuerwehrleute dann aber entdeckten, waren alles andere als irgendwelche Kanister. Neben deutlichem Kraftstoffgeruch an einem kleinen Bach wurden acht Kanister sowie eine Sporttasche mit unbekanntem Inhalt gefunden.

Nettersheim: Feuerwehr findet eineinhalb Kilo Sprengstoff

Der Inhalt der Sporttasche hatte es dann in sich. Etwa eineinhalb Kilo nicht näher definierter Sprengstoff befanden sich nach Angaben von Einsatzleiter Schreiber in drei kleinen Päckchen in der Tasche.

Die Feuerwehr sicherte den Bereich weiträumig ab. Den Rest übernahmen die Sprengstoffspezialisten vom Landeskriminalamt, die zwischenzeitlich alarmiert worden waren.

Mit zwei Sprengungen noch vor Ort wurde der gefährliche Inhalt unüberhörbar unschädlich gemacht. Laut Schreiber könnte es sich um Material gehandelt haben, das für Sprengung von Geldautomaten genutzt wird.