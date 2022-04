Ostern 2022: Was den Menschen im Kreis Euskirchen trotz Flut und Krisen Hoffnung macht

Kreis Euskirchen -

Ostern, der höchste Feiertag der Christen, ist vor allem eines: Ein Zeichen der Hoffnung. Und die haben wir wohl selten so dringend gebraucht wie in diesen Zeiten. Pandemie, Flut, Krieg, Klimawandel – wo man hinsieht schlechte Nachrichten. Wie soll man da hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? Das haben wir acht Menschen aus dem Kreis gefragt. Es sind Menschen, die schwer von der Flut getroffen wurden, die die Auswirkungen der Corona-Pandemie intensiv erleben, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Sie alle haben in den vergangenen Monaten Krisen erlebt. Hier erzählen sie, was ihnen Hoffnung macht.