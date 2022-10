Pilz-Saison: Das sollten Sammler im Kreis Euskirchen bedenken

Kreis Euskirchen/Hümmel -

Wenn man an Pilze denkt, dann meist an kulinarische Genüsse auf dem Teller oder aber an jene, die unangenehm zwischen den Zehen jucken. Aber wer bitte denkt daran, dass es ein gigantisches Reich an Pilzen gibt, das mehr Arten als das der Tiere umfasst? Christina Wojtowicz hat uns mit in den Wald genommen.