Provisorium als Dauerzustand: Brücke zur Vlattener Kirche wird nicht neu gebaut

Heimbach-Vlatten -

Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium. Diese alte Weisheit findet in der Stadt Heimbach ihre nächste Bestätigung. Denn die Behelfsbrücke in Vlatten, die zur Kirche St. Dionysius führt und eigentlich wieder ersetzt werden sollte, bleibt den Kirchgängern auch weiterhin erhalten. Verantwortlich dafür sind die Kosten, die für einen Neubau zu veranschlagen sind und die angespannte Haushaltslage in Heimbach arg strapazieren würden.