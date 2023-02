Rund um den Martinstag am 11. November finden traditionell Laternenumzüge zu Ehren des heiligen Martin statt. Der römische Soldat, der um 316 n. Chr. geboren worden sein soll, hat der Überlieferung zufolge mit einem Bettler seinen Mantel geteilt.

Die Szene wird bei vielen der leuchtenden Umzüge nachgestellt.

An dieser Stelle finden Sie jedes Jahr die Liste der Martinszüge mit Datum, Uhrzeit und Aufstellungsort.

Bad Münstereifel

Houverath, Freitag, 4. November, 18.00 Uhr; zuvor Andacht in der Pfarrkirche um 17.30 Uhr. Mutscheid, Freitag, 4. November, 18.00 Uhr. Eschweiler, Samstag, 5. November, 18.00 Uhr. Rupperath, Samstag, 5. November, 17.30 Uhr. Nöthen, Mittwoch, dem 9. November, 17.30 Uhr. Arloff-Kirspenich, Donnerstag,10. November, 18.00 Uhr. Eicherscheid, Donnerstag, 10. November, 18.00 Uhr. Hohn, Donnerstag,10. November, 18.00 Uhr. Iversheim, Donnerstag, 10. November, 18.00 Uhr. Mahlberg, Freitag, 11. November, 17.30 Uhr. Rodert, Freitag,11. November, 17.30 Uhr. Effelsberg, Samstag, 12. November, 18.00 Uhr. Schönau, Samstag, 12. November, 18.00 Uhr. Bad Münstereifel, Montag, 14. November, 17:45 Uhr Aufstellung, 18 Uhr Start, Klosterplatz. Die Weg-Strecke des Martinszug wird wie in den Jahren vor der Flut verlaufen. Kalkar, Freitag, 18. November, 18.00 Uhr.

Blankenheim

Blankenheim, Freitag, 4. November, 18 Uhr, Am Hiertenturm 10. Ripsdorf, Freitag, 4. November, 17.30 Uhr, Pfarrkirche Ripsdorf, Kinderandacht und anschließend Martinszug. Blankenheimerdorf, Samstag, 5. November, 17.30 Uhr, Kirche Blankenheimerdorf. Hüngersdorf, Samstag, 5. November, 18 Uhr, Bürgerhaus „Oos Huus“ Hüngersdorf. Reetz, Mittwoch, 9. November, 18 Uhr, Bürgerhaus Reetz. Ahrhütte, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, Dorfbrücke Ahrhütte. Dollendorf, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, Mehrzweckhalle Dollendorf. Waldorf, Donnerstag, 10. November, 18.30 Uhr, Bürgerhaus Waldorf. Mülheim, Freitag, 11. November, 18 uhr, Dorfplatz Mülheim. Rohr, Freitag, 11. November, 18 Uhr, Kirche Rohr. Uedelhoven, Freitag, 11. November, 18 Uhr, Kirche Uedelhoven. Ahrdorf, Samstag, 12. November, 18 Uhr, Bürgerhaus Ahrdorf. Lindweiler, Samstag, 12. November, 18 Uhr, Dorfkreuz in Lindweiler. Lommersdorf, Samstag, 12. November, 18 Uhr, Kirche Lommersdorf. Nonnenbach, Samstag, 12. November, 18 Uhr, Am Brunnen in Nonnenbach. Freilingen, Sonntag, 13. November, 18 Uhr, Kapelle, Lommersdorfer Straße 2 in Freilingen.

Dahlem

Kronenburg, Samstag, 5. November, 17.30 Uhr. Schmidtheim, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr. Baasem, Freitag, 11. November, 18 Uhr. Berk, Freitag, 11. November, 17.30 Uhr. Dahlem, Freitag, 11. November, 18 Uhr. Frauenkron, Freitag, 11. November, 18 Uhr.

Euskirchen

Euenheim, Freitag, 4. November, 18.00 Uhr. Palmersheim, Freitag, 4. November, 18.00 Uhr. Roitzheim, Freitag, 4. November, 18.00 Uhr. Niederkastenholz, Samstag, 5. November, 17.30 Uhr. Kirchheim, Sonntag, 6. November, 17.00 Uhr. Kuchenheim, Mittwoch, 9. November, 18.00 Uhr. Euskirchen Stadtmitte. Donnerstag, 10. November, 17.30 Uhr in der Fußgängerzone. Flamersheim, Donnerstag, 10. November, 18.00 Uhr. Stotzheim, Donnerstag, 10. November, 18.00 Uhr. Frauenberg/Oberwichterich, Freitag, 11. November, 18.00 Uhr. Kleinbüllesheim, Samstag, 12. November, 18.00 Uhr. Weidesheim, Samstag, 12. November, 18.00 Uhr. Elsig, Sonntag, 13. November, 17.30 Uhr. Euskirchener Heide, Sonntag, 13. November, 18.00 Uhr. Wißkirchen, Freitag, 18. November, 18.00 Uhr. Dom-Esch, Sonntag, 20. November, 18.00 Uhr.

Heimbach

Hergarten, Düttling, Freitag, 4. November, 17.45 Uhr Aufstellung an der Kirche in Hergarten. Hasenfeld, Dienstag, 8. November, 18 Uhr Kapelle. Heimbach, Mittwoch, 9. November, 18 Uhr Schulmartinszug, vorher kurze Feier in der Kirche. Hausen, Donnerstag, 10. November, 17.30 Uhr Kirche. Vlatten, Donnerstag, 10. November, 17.30 Uhr, vorher Wortgottesdienst. Blens, Freitag, 11. November, 18 Uhr Dorfplatz.

Hellenthal

Kreuzberg, Dienstag, 8. November, 18 Uhr an der Kirche. Hellenthal, Mittwoch, 9. November, 18 Uhr an der Grenzlandhalle. Blumenthal, Donnerstag, 10. November, Andacht in der Pfarrkirche, anschließend Martinszug. Hollerath, Donnerstag, 10. November, 18.00 Uhr, Andacht in der Pfarrkirche, anschließend Martinszug. Ramscheid, Donnerstag, 10. November, 17.30 Uhr, Kirche Reifferscheid, Donnerstag, 10. November, 18.00 Uhr, Andacht in der Pfarrkirche, anschließend Martinszug, Rescheid, Donnerstag, 10. November, 18.00 Uhr. Wolfert, Donnerstag, 10. November, 18.00 Uhr, Kirche. Oberreifferscheid, Freitag, 11. November, 18.00 Uhr, Kirche. Udenbreth, Freitag, 11. November, 18.00 Uhr, Andacht in der Pfarrkirche, anschließend Martinszug. Losheim, Samstag, 12. November, 18.00 Uhr, Andacht in der Pfarrkirche, danach Martinszug. Miescheid, Samstag, 12. November, 18.00 Uhr, Kirche. Sieberath, Samstag, 12. November, 18.00 Uhr, Alte Schule.

Kall

Scheven, Samstag, 5. November, 17.15 Uhr Lichterwortgottesfeier, im Anschluss ist der Martinsumzug. Kall, Donnerstag, 10. November,17.30 Uhr, Wir beginnen mit einer kleinen Segensfeier in der Nikolauskirche. Dazu bitten wir die Kinder, ihre Martinsfackeln mitzubringen. Anschließend geht der Zug über Kirchberg, Aachener Straße, Hindenburgstraße, Am Hammerwerk zum Platz am Hallenbad. Keldenich, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, Die Kinder empfangen den St. Martin vor der Kirche und begrüßen ihn. Dann geht der Martinszug durchs Dorf zum Martinsfeuer und zurück zum Kindergarten, wo jedes Kind von 0 – 15 Jahren einen Wecken bekommt. Anschließend besuchen wir die über 80-Jähringen, um sie mit einem Wecken zu beschenken. Dazu laden wir alle Kinder mit ihren Laternen herzlich ein. Golbach, Freitag, 11. November, 18 Uhr, ab Ecke Ronnstr. / Oberstr. Dottel, Freitag, 11. November, 18 Uhr, Treffpunkt ist am Bürgerhaus. Wallenthal, Samstag, 12. November, 18 Uhr, Treffpunkt ist am Dorfsaal.

Mechernich

Mechernich, Samstag, 5. November, 17 Uhr, Miniumzug von der Alten Pfarrkirche zur Pfarrkirche anschließend Familiengottesdienst mit Kinderchor. Bei Regen Treffen am Johanneshaus. Kommern, Sonntag, 6. November, 17 Uhr, Freilichtmuseum, Martinszug wie früher auf dem Dorf mit großem Feuer, Martinsgänsen und Musikkapellen. Eintritt frei, Weckmänner müssen online vorbestellt werden. www.kommern.lvr.de. Nöthen, Mittwoch, 9. November, 17.30 Uhr, ab Gilsdorf, Pescher Str. 34. Weyer, Donnerstag, 10. November. 17 Uhr, Wortgottesdienst in der Kirche anschl. Martinszug. Eicks, Donnerstag, 10. November. 17 Uhr, Einstimmung auf St. Martin, anschl. Martinsumzug. Satzvey, Martinsmarkt auf Burg Satzvey, Samstag, 12. November, 12 bis 18 Uhr. Kinder sind eingeladen, mit ihren Laternen auf die Burg Satzvey zu kommen. Es gibt einen Licht- und Laternenmarkt, in der Burgbäckerei kann man Stockbrot backen und im Bourbonensaal werden traditionelle Martinslieder gesungen, begleitet von mittelalterlichen Instrumenten. Sankt Martin auf seinem Pferd führt die Kinder um 17 Uhr zum Martinsfeuer im Burgpark. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5 Euro, für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren 3 Euro. Bleibuir, Samstag, 12. November, 18 Uhr Bleibuir (Kirche). Glehn, Samstag, 12. November, 18 Uhr. Floisdorf, Samstag, 12. November, 18 Uhr, Treffen an der Grotte. Vussem, Samstag, 12. November, 18 Uhr, Treffen am Pfarrheim. Holzheim, Sonnatg, 13. November, 18 Uhr, Start Fa. Franzen.

Nettersheim

Buir, Freitag, 4. November, 18 Uhr Alte Schule. Tondorf, Samstag, 5. November, 17.30 Uhr im Anschluss an den Wortgottesdienst. Bouderath, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr Feuerwehrgerätehaus. Engelgau, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr Kirche, vorher Wortgottesdienst (17.30 Uhr). Marmagen, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr im Anschluss an den Wortgottesdienst. Pesch, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr Kirche. Roderath, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr Feuerwehrgerätehaus. Holzmülheim, Freitag, 11. November, 18 Uhr Alte Schule. Nettersheim, Freitag, 11. November, Wortgottesdienst in der Kirche, danach Umzug und Martinsmarkt. Frohngau, Samstag, 12. November, 17.30 Uhr Kirche. Zingsheim, Samstag, 12. November, 18 Uhr Kirche; vorher Wortgottesdienst (17.30 Uhr).

Welche Martinszüge gibt es in der Region?

Schleiden

Schleiden, Freitag, 4. November, 18.15 Uhr Schlosskirche, vorher Andacht (18 Uhr). Dreiborn, Donnerstag, 10. November, 17.30 Uhr Kirche. Harperscheid, Schöneseiffen, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr Katholische Kirche Harperscheid. Herhahn, Morsbach, Donnerstag, 10. November, 18 Uhr Kirche Herhahn. Olef, Donnerstag, 10. November, 10 Uhr Kirche. Berescheid, Freitag, 11. November, 18 Uhr Sportplatz. Bronsfeld, Freitag, 11. November, 18 Uhr Kapelle, vorher kleine Andacht (17.30 Uhr). Ettelscheid, Freitag, 11. November, 17.30 Uhr Kapelle. Nierfeld, Freitag, 11. November, 18 Uhr ab Kreuzung Nierfeld/Dehlenbach. Broich, Samstag, 12. November, 18 Uhr Alte Schule. Oberhausen, Samstag, 12. November, 17.45 Uhr Kirche. Scheuren, Samstag, 12. November, 17.30 Uhr Kapelle; anschließend Verteilung der Weckmänner und Verlosung im Bürgerhaus. Wolfgarten, Sonntag, 13. November, 18 Uhr Dorfkreuz „An der Linde“. Gemünd, Montag, 14. November, 18 Uhr Katholische Kirche.

Weilerswist

Vernich, Freitag, 4. November, 18 Uhr Aufstellung in Großvernich auf der Stettiner- und der Friedenstraße; Weckausgabe im Feuerwehrgerätehaus. Derkum, Hausweiler, Ottenheim und Schneppenheim, Dienstag, 8. November, 17.45 Uhr Aufstellung in Derkum, Dauner Straße; Martinsfeuer und Weckausgabe am Feuerwehrgerätehaus in Hausweiler. Lommersum, Mittwoch, 9. November, Bodenheim 18 Uhr Aufstellung Grundschulschulhof. Weilerswist, Mittwoch, 9. November, 18 Uhr Schulhof Josef-Schaeben-Grundschule, Start 18.30 Uhr; Weckausgabe in den Klassenräumen. Müggenhausen, Schwarzmaar, Neukirchen, Samstag, 12. November, 16.30 Uhr Aufstellung in Müggenhausen auf der Heimerzheimer Straße, Martinsfeuer und Weckausgabe in Höhe der Kreuzung K3/K2. Metternich, Sonntag, 13. November, 16.30 Uhr Aufstellung in der Bergstraße, Start 17 Uhr; Martinsweckausgabe in der Schule und im Kindergarten.

Zülpich

Weiler in der Ebene, Freitag, 4. November, 17.45 Uhr Aufstellung Gladbacher Straße. Enzen, Sonntag, 6. November, 17.30 Uhr. Bessenich, Montag, 7. November, 18 Uhr Schützenstraße; Weckausgabe Schützenhalle. Hoven, Montag, 7. November, 17.30 Uhr Kirche, vorher Andacht (17.15 Uhr). Füssenich, Geich, Mittwoch, 9. November, 18 Uhr. Sinzenich, Donnerstag, 10. November, 17.15 Uhr Kirche; Weckausgabe Pausenhof Grundschule. Zülpich, Donnerstag, 10. November, 17.15 Uhr Weiertor. Mülheim-Wichterich, Freitag, 11. November, 18 Uhr Ecke Josef-Beden-Straße/Niederberger Straße. Nemmenich, Freitag, 11. November, 18 Uhr Feuerwehrgerätehaus. Schwerfen, Freitag, 11. November, 18 Uhr Kirche. Juntersdorf, Samstag, 12. November, 18 Uhr Pfarrheim/Schule. Niederelvenich, Samstag, 12. November, 18.30 Uhr Dorfkreuz. Ülpenich, Samstag, 12. November, 17.30 Uhr Vorplatz Feuerwehr. Langendorf, Sonntag, 13. November,17 Uhr Bürgerhaus. Oberelvenich, Sonntag, 13. November, 17.30 Uhr Bolzplatz. Rövenich, Sonntag, 13. November, 16 Uhr Kirche. Linzenich, Lövenich, Freitag, 18. November, 17.30 Uhr, Lövenich „Auf der Koppel“; vorher Andacht.