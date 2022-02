Gegen Leitplanke gedrückt: Windböe verursacht Autounfall in Schleiden-Morsbach

Schleiden-Morsbach -

Ein 30-Jähriger aus Herzogenrath hat am Montagmorgen auf der Bundesstraße 266 zwischen Einruhr und Vogelsang durch eine Windböe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.

Nach Aussage des Fahrers hat ein starker Windstoß sein Auto erfasst und es gegen die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn gedrückt. (lp)