Im Rettungswagen gedroht: Mann in Gemünd zu Geldstrafe verurteilt

Schleiden-Gemünd -

Harmonisch ging es nicht zu am Donnerstag im Amtsgericht in Gemünd. Immer wieder gab es Dispute zwischen Richterin Claudia Giesen und dem Angeklagten, der sich selbst verteidigte und seine eigenen Vorstellungen über die Gepflogenheiten im Gerichtssaal zu haben schien. So erhob er sich, sehr zum Unwillen der Richterin, während seiner Schilderung der Vorgänge im Januar 2022 in Gemünd von seinem Platz, ballte die Fäuste und schüttelte die Arme drohend in Richtung Decke.